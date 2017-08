Italia Israele/ Streaming video e diretta tv, risultato live: come vederla? (Europei basket 2017)

Diretta Italia Israele, Europei basket 2017 (Foto LaPresse)

Italia Israele, alle ore 20:30 di casa nostra di giovedì 31 agosto, rappresenta l’esordio della nazionale azzurra negli Europei 2017 di basket: siamo nel girone B, quello che si gioca a Tel Aviv, e già questa prima partita è decisamente importante per noi, perchè affrontiamo i padroni di casa e una delle nazionali che potrebbero darci fastidio in ambito qualificazione. Va ricordato infatti che le prime quattro di ciascun girone accedono agli ottavi di finale; il nostro gruppo è piuttosto equilibrato e dunque dovremo fare molta attenzione a ogni singolo incontro, considerando anche che si gioca in un periodo temporale ristretto e bisognerà dunque essere in grado di gestire al meglio la situazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Italia Israele, come tutti gli impegni della nostra nazionale agli Europei basket 2017, sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet Sky: per tutti gli abbonati alla televisione satellitare l’appuntamento è su Sky Sport 2, con possibilità di assistere alla partita anche su tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go (non sono richiesti costi aggiuntivi per l’attivazione).

QUI ITALIA

La vittoria contro la Georgia nell’ultima partita del Torneo dell’Acropoli ha confermato il processo di crescita di un gruppo arrivato agli Europei con tanti dubbi: la bruciante eliminazione di due anni fa ha ovviamente fatto male, l’estate azzurra è iniziata con la voglia di riscatto ma Ettore Messina ha perso subito Danilo Gallinari, quello che sarebbe dovuto essere il leader tecnico ed emotivo e che si è fatto fuori da solo con una sciocchezza. Archiviate le assenze Andrea Bargnani e Alessandro Gentile, il CT ha plasmato un roster che a livello di talento paga dazio a certe versioni del passato ma, proprio perchè parte sotto traccia e dovendo mostrare i muscoli, potrebbe stupire. Sarà chiaramente importante iniziare bene da subito: nelle prime amichevoli abbiamo faticato a trovare l’amalgama, nelle ultime - pur se perse - ci siamo ritrovati e possiamo sicuramente ambire agli ottavi, per poi giocarcela contro chiunque.

QUI ISRAELE

I padroni di casa hanno un solida tradizione ma i risultati non sono mai arrivati: a oggi si conta una medaglia d’argento conquistata agli Europei, ma già lontana 38 anni. Il Maccabi Tel Aviv guida il movimento nazionale ed è una squadra che in tempi recenti ha vinto più di un’Eurolega, ma si fatica a trovare un gruppo davvero competitivo. La stella rimane Omri Casspi, che da anni gioca in NBA; accanto a lui elementi come Gal Mekel, Lior Eliyaju, Yogev Ohayon e Yotam Halperin sono già a una delle ultime chiamate per lasciare davvero il segno, e la sensazione forte è che per il momento non ci sia un grande ricambio generazionale. Tuttavia il fatto di poter ospitare il girone eliminatorio alla Menora Mivtachim Arena è un punto a favore di Israele, che contando su un pubblico solitamente caldissimo può ambire a grandi risultati, se non altro alla qualificazione agli ottavi di finale.

