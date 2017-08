Risultati/ Europei basket 2017: classifica aggiornata, diretta live score gironi A, B (oggi 31 agosto)

Europei basket 2017: la finale di due anni fa fu Spagna-Lituania (Foto LaPresse)

Partono oggi gli Europei basket 2017: la giornata di giovedì 31 agosto vede ai nastri di partenza 12 nazionali, che si sfideranno in sei partite facenti parte dei gironi A e B. Come sappiamo la formula prevede che il primo turno si disputi in quattro diversi Paesi, uno che ospita ciascun gruppo: dunque il girone A è di stanza ad Helsinki e oggi prevede Slovenia-Polonia (ore 12:45), Islanda-Grecia (ore 15:30) e Francia-Finlandia (ore 19). Il girone B è quello degli Azzurri: si parte con Germania-Ucraina (ore 14:45), si prosegue con Lituania-Georgia (ore 17:30) e si conclude proprio con Italia-Israele (ore 20:30).

IL GIRONE A

Quello di Helsinki è un gruppo che appare piuttosto equilibrato: sicuramente la favorita per la vittoria è la Francia che anche senza la sua stella Tony Parker ha tante armi a sua disposizione e appare decisamente superiore alle sue avversarie. Alle spalle dei Bleus però sgomitano nazionali che sono sullo stesso piano: la Grecia per esempio avrebbe nel suo roster un potenziale da medaglia, ma il forfait di Giannis Antetokounmpo si va a sommare a qualche problema di troppo a livello mentale, che negli ultimi anni ha frenato gli ellenici e ha impedito loro di fare il grande salto di qualità. La terza forza potrebbe e dovrebbe essere la Slovenia pronta a far brillare la stella del giovanissimo Luka Doncic, già protagonista in Eurolega; attenzione però a Islanda e Polonia e naturalmente ai padroni di casa della Finlandia, che hanno le capacità per entrare nelle prime quattro (ma solo una di queste ci riuscirà, a meno che non ci sia un flop clamoroso di una delle favorite).

IL GIRONE B

L’Italia dovrebbe avere pochi problemi ad entrare nelle prime quattro, ma deve stare attenta: il ruolo di favorita è ovviamente della Lituania vice campione in carica, nazionale senza più il talento di una volta ma davvero completa e tosta (andrà a giocarsi un’altra medaglia) oltre a essere la nostra bestia nera negli ultimi anni. Gli Azzurri sulla carta partono come seconda forza, ma gli infortuni hanno tolto potenziale al gruppo di Ettore Messina che dovrà guardarsi particolarmente da Israele (nazionale di livello, e in più gioca in casa) e Georgia, che al Torneo dell’Acropoli abbiamo battuto ma che nei giorni precedenti aveva fatto la voce grossa con Serbia e Grecia. In più la Germania, che sarà anche senza Dirk Nowitzki ma ha peso sotto i tabelloni e la “scheggia impazzita” Dennis Schroeder, uno che a livello FIBA può provare a vincere le partite da solo. La cenerentola è forse l’Ucraina, ma noi ci abbiamo perso quattro anni fa: tuttavia loro erano in casa e non danno la sensazione di essere competitivi come allora.

RISULTATI GIRONE A

ore 12:45 Slovenia-Polonia

ore 15:30 Islanda-Grecia

ore 19:00 Francia-Finlandia

CLASSIFICA: Finlandia 0, Francia 0, Grecia 0, Islanda 0, Polonia 0, Slovenia 0

RISULTATI GIRONE B

ore 14:45 Germania-Ucraina

ore 17:30 Lituania-Georgia

ore 20:30 Italia-Israele

CLASSIFICA: Germania 0, Georgia 0, Israele 0, Italia 0, Lituania 0, Ucraina 0

