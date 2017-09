Risultati/ Europei Basket 2017: classifica e diretta live score. Oggi in campo i gironi C e D

Risultati Europei Basket (LaPresse)

Secondo giorno degli Europei di Basket 20187: oggi in campo scenderanno per il primo match della fase a giorni i gruppi C e D, dopo che ieri hanno dato spettacolo i primi due raggruppamenti: qui degli azzurri infatti si sono coperti di gloria battendo Israele con i risultati comodo di 69 a 48. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio il programma di questa intensa giornata sul parquet per il torneo continentale. Si comincerà alle ore 13.15 con la partita valida per il grippo D tra Belgio e Gran Bretagna, di scena a Istanbul, mentre alle 14.00 palla a due per la sfida tra Ungheria e Croazia per il gruppo C: alle ore 16.00 il via a Serbia Lettonia con Spagna-Montenegro attesa per le ore 16.45, quale match tra i più attesi oggi. La giornata di chiuderà poi con le due partite Romania-Repubblica Ceca e Turchia-Russia attese rispettivamente alle ore 19.30 e 20.00.

I MATCH DEL GRUPPO C

Benchè siamo solo alla prima giornata della fase a gruppi pare davvero che il destino del girone C sia già stato scritto alla vigilia: detto che passano alla prossima fase le prime 4 di ogni gruppo va detto che per storia a rosa sono favoriti alla qualificazione Serbia, Russia, Turchia e Lettonia. Il che metterebbe già alla porta almeno sulla carta Belgio e Gran Bretagna. Che oggi si affronteranno direttamente a partire dalle ore 13.15: in pratica, chi perde oggi porrebbe essere già sulla via del ritorno a casa. Certo la sorpresa è dietro l’angolo, e sono tanti i big che mancano alla competizione europea. Scontro la vertice invece tra Serbia e Lettonia, con la nazionale slava che ha messo a segno nello storico diretto le ultime pesantissime vittorie: entrambe le formazioni però si presentano in Turchia oggi on uno stato di forma invidiabile e il tabellone finale è più aperto che mai.

LE PARTITE DEL GIRONE D

Scenderà oggi in campo nella primo turno del girone D la Romania padrona di casa a Cluj-Napoca: la compagine romena non è certo tra le favorite nel raggruppamento e non si presenta da tale nella sfida contro la Repubblica Ceca ma di certo il fattore campo potrebbe pesare non poco. Va però detto che nella girone D le favoriti al passaggio del turno sono Spagna, Montenegro e Croazia: rimane quindi un solo posto da giocarsi tra Ungheria Romania e Repubblica Ceca, e la sfida si farà quindi da subito accesa. Non dimentichiamo infatti che proprio oggi si consumerà il primo duello tra rumeni e i cechi, mentre i magiari se la vedranno con gli ostici croati. Il vero big match della serata però sarà tra Spagna e Montenegro, uno scontro epico al quale però sono gli iberici a presentarsi con un migliore stato di forma.

IL TABELLINO

Ore 13.15 Belgio-Gran Bretagna

Ore 14.00 Ungheria-Croazia

Ore 16.00 Serbia-Lettonia

Ore 16.45 Spagna-Montenegro

Ore 19.30 Romania-Repubblica Ceca

Ore 20.00 Turchia-Russia

