Risultati/ Europei basket 2017: diretta live score, ottavi (oggi domenica 10 settembre)

Risultati Europei Basket (LaPresse)

Agli Europei basket 2017 oggi si completano gli ottavi di finale, primo momento della decisiva fase ad eliminazione diretta del torneo continentale, che adesso si è definitivamente stabilito ad Istanbul, dove si era già disputato il girone D. Ieri abbiamo vissuto i primi quattro ottavi, oggi si completa il quadro delle squadre che si qualificheranno per i quarti con le sfide fra le squadre che arrivano dai gironi C e D, naturalmente con le prime che incrociano le quarte e le seconde appaiate alle terze. Si parte alle ore 11:30 con Lettonia-Montenegro, avremo poi Serbia-Ungheria alle ore 14:15, Spagna-Turchia alle 17:45 e Croazia-Russia alle 20:30. Chi vince vola ai quarti, chi perde torna a casa.

LE GRANDI FAVORITE

I riflettori sono puntati soprattutto su Spagna e Serbia, forse le due principali favorite per il successo finale in questi Europei e senza ombra di dubbio le due squadre più attese oggi. Vincere il proprio girone ha dato un vantaggio enorme alla Serbia, che oggi pomeriggio se la dovrà vedere con l’Ungheria. I magiari non vincevano una partita agli Europei di basket dal 1969 e quindi hanno già centrato il loro obiettivo passando la fase a gironi, la Serbia è una corazzata e non dovrebbe avere problemi. Almeno sulla carta, una partita che sarebbe molto più interessante se si giocasse a pallanuoto, dove sia la Serbia sia l’Ungheria sono grandi potenze. La Spagna invece becca la Turchia, in calo rispetto a recenti esibizioni ben più convincenti ma comunque insidiosa, anche perché giocare a Istanbul contro i turchi non è mai il massimo: gli spagnoli restano nettamente favoriti, ma l’abbinamento non è così favorevole.

LE ALTRE SFIDE

La Lettonia è stata ottima protagonista della prima fase, ha chiuso al secondo posto un girone con Serbia, Russia e Turchia e di conseguenza oggi parte favorita contro il Montenegro, comunque avversario ostico come tutte le Nazionali che arrivano dalla ex Jugoslavia. I baltici sembrano comunque avere qualcosa in più e dunque non sarà una partita facile per Boscia Tanjevic, vecchia conoscenza del basket italiano e adesso commissario tecnico appunto del Montenegro. Infine Croazia-Russia, una sfida di grande interesse che non a caso è stata piazzata in prima serata: i russi sono arrivati terzi nel loro girone ma a pari merito con serbi e lettoni (rispettivamente primi e secondi) e di conseguenza non sono un accoppiamento fortunato per chi è arrivato secondo nel proprio raggruppamento, come nel caso della Croazia. Da spettatori neutrali possiamo però sottolineare con piacere il fatto che ci dovrebbe attendere una bella serata di basket.

EUROPEI BASKET 2017, RISULTATI DEGLI OTTAVI

ore 11:30 Lettonia-Montenegro

ore 14:15 Serbia-Ungheria

ore 17:45 Spagna-Turchia

ore 20:30 Croazia-Russia

