Risultati/ Europei basket 2017: diretta live score Germania Spagna, Slovenia Lettonia (oggi)

Due partite agli Europei basket 2017 nella giornata di martedì 12 settembre: Germania Spagna (ore 17:45) e Slovenia Lettonia (ore 20:30) aprono il programma dei quarti di finale al Sinan Erdem Dome di Istanbul, sede presso la quale si giocano tutte le partite della fase finale dopo il primo turno (i gironi) che hanno avuto quattro città diverse come protagoniste. Queste due partite sono incrociate nel tabellone: significa che le due vincenti si sfideranno in semifinale, quando si giocherà per la zona medaglie. Andiamo allora a vedere cosa potrebbe succedere in campo.

GERMANIA SPAGNA

La sorpresa contro i campioni in carica: messa così non ci sarebbe partita, e invece la nazionale tedesca ha le sue possibilità in un Europeo che ci ha già presentato tante sorprese. La Germania ha disputato una super fase a gironi: orfana di Dirk Nowitzki e con un’età media bassa, ha saputo battere l’Italia e andare a sfiorare il primo posto. Poi ha superato la Francia in un testa a testa, dimostrando di avere grande sangue freddo nei finali tirati: qualità che potrebbe servire contro la Spagna. Le Furie Rosse sono ovviamente la nazionale numero 1 tra le favorite per il titolo: poche possono permettersi di schierare i fratelli Gasol sotto canestro, Ricky Rubio e Sergio Rodriguez in cabina di regia e giocatori come Fernando San Emeterio e Guillermo Hernangomez. Forse meno profonda rispetto a qualche versione del passato, ha comunque forza fisica e talento a dismisura.

SLOVENIA LETTONIA

Partita tutta da vivere: nessuna di queste due nazionali partiva con i favori del pronostico anche solo per una posizione a medaglia, ma adesso una delle due arriverà se non altro nelle prime quattro ed è un traguardo assolutamente meritato. La Lettonia è arrivata seconda nel suo girone ma facendo gli stessi punti della Serbia e della Russia (che ha battuto); la Slovenia invece è stata invece, insieme alla Spagna, l’unica nazionale ad aver sempre vinto nella prima fase. Certo il suo gruppo non era irresistibile ma la vittoria sulla Francia è stata netta; ai quarti poi i balcanici si sono liberati dell’Ucraina con irrisoria facilità. Adesso la aspettiamo al varco: potrebbe arrivare in fondo senza aver mai affrontato un vero squadrone (sulla carta non lo è nemmeno questa Lettonia) ma avendo superato tante insidie che ci fanno dire di come potrebbe essere pronta almeno per arrivare in finale, anche se il suo cammino eventualmente potrebbe e dovrebbe incrociare quello della Spagna già in semifinale.

EUROPEI BASKET 2017, RISULTATI QUARTI DI FINALE

ore 17:45 Germania-Spagna

ore 20:30 Slovenia Lettonia

