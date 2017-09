Italia Serbia/ Dove vedere gli Europei di Basket in streaming video e diretta tv

Italia e Serbia si sfidano nei quarti degli Europei basket 2017 (LaPresse)

Italia e Serbia incrociano le armi nel quarto di finale degli Europei basket 2017. Una sfida tra due realtà storiche della pallacanestro: i balcanici partono favoriti ed è giusto dirlo, ma la nostra nazionale se la può ampiamente giocare. Riguardo la diretta tv, Eurobasket 2017 è un’esclusiva Sky: la televisione satellitare a pagamento trasmette le partite del torneo sul canale Sky Sport 2 (lo trovate al numero 202) e fornisce ai propri abbonati un ampio servizio di approfondimento da studio con lo speciale condotto da Alessandro Mamoli con l’ausilio degli ospiti illustri (da Andrea Meneghin a Matteo Soragna passando per Hugo Sconochini). Un dato statistico: l’Italia non centra la semifinale europea dal 2003, quando fu medaglia di bronzo un anno prima dello storico argento olimpico ad Atene.

COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU SKY

La sfida tra Italia e Serbia, al Sinan Erdem Dome di Istanbul, potrà essere seguita anche in diretta streaming video: ovviamente si tratta di una possibilità riservata agli abbonati Sky. Tutti loro potranno attivare senza costi aggiuntivi Sky Go: basterà recarsi sul sito skygo.sky.it e creare un account inserendo le credenziali del proprio abbonamento al bouquet. A quel punto la partita degli Europei basket sarà visibile su supporti digitali mobili come tablet, smartphone o PC portatili. Da ricordare che, come tutte le partite della nazionale azzurra di basket, anche quella tra Italia e Serbia contempla la telecronaca di Flavio Tranquillo con il commento tecnico dell’ex giocatore Davide Pessina. Per la diretta live di Italia Serbia della partita e delle azioni live in tempo reale clicca qui.

