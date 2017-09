Italia Serbia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Europei basket 2017)

Diretta Italia Serbia, Europei basket 2017 (da facebook.com/FIBA)

Italia Serbia si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 13 settembre: quarto di finale agli Europei basket 2017, al Sinan Erdem Dome gli azzurri cercheranno di prendersi l’ultimo step verso la zona medaglie, un traguardo che non centrano da tempo e che andrà però ottenuto contro una nazionale che è arrivata a Istanbul con i crismi della favorita per andare se non altro in finale, nonostante le defezioni che l’hanno colpita alla vigilia del torneo. Ritroviamo il “vecchio amico” Sasha Djordjevic e giocatori conosciuti: non siamo favoriti, ma sappiamo di potercela giocare fino all’ultimo secondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche Italia Serbia sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport 2, pertanto sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno gustarsi anche gli approfondimenti da studio pre e post gara. Da ricordare poi la possibilità di seguire la partita degli Europei basket 2017 in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

QUI ITALIA

La nostra nazionale è cresciuta con il passare dei giorni, anche se fino a questo momento non ha dovuto affrontare le classiche prove del nove: superare il girone era sostanzialmente un obbligo visti gli avversari, ed è stato fatto soffrendo e in virtù di un terzo posto al fotofinish superando la Georgia. L’affermazione sulla Finlandia dello scorso sabato è stata importante, ma certamente - al netto dell’esplosione di Markkanen - l’avversario partiva comunque un passo indietro rispetto a noi; contro le due nazionali più probanti (Lituania e Germania) abbiamo perso, ma bisogna anche dire che alla vigilia della manifestazione in pochi credevano che questa Italia sarebbe arrivata ai quarti, con tante defezioni e tanti volti nuovi. Adesso ci siamo, e come detto ce la possiamo agilmente giocare: il talento dei singoli (Belinelli e Datome, ma anche Melli e il sorprendente Filloy) ce l’abbiamo anche noi e queste partite da dentro o fuori possono risultare spesso imprevedibili.

QUI SERBIA

Con le dovute proporzioni, i punti di domanda li aveva anche la Serbia, partita per il girone di Istanbul senza due giocatori chiave e altre indisponibilità; Sasha Djordjevic aveva infatti detto, magari nascondendosi un po’, che l’obiettivo principale sarebbe stato quello di far crescere i giovani. Missione compiuta, ma nel frattempo la nazionale balcanica è ai quarti avendo perso (in volata) soltanto con la Russia e avendo vinto il girone. Se vogliamo il campanello d’allarme è scattato dopo: l’ottavo contro l’Ungheria è stato giocato davvero male, soprattutto dal punto di vista difensivo, ed è quello che preoccupa il CT di una Serbia cui potrebbe mancare un po’ di malizia nel chiudere le partite punto a punto.

LA CHIAVE

Quale potrebbe essere dunque la chiave del match? Ettore Messina dopo l’amichevole estiva aveva detto che limitare un giocatore come Boban Marjanovic poteva risultare semi-impossibile, e allora bisognerà provare a difendere forte sugli esterni: la classica logica del “meglio che ne faccia 40 lui ma che gli altri non si accendano”, che qui potrebbe funzionare perchè in ogni caso l’Italia parte svantaggiata sotto canestro, ed è stato così per ogni avversaria di questi Europei. In più bisognerà provare a rimanere a contatto fino agli ultimi istanti: a quel punto l’esperienza di Belinelli e Datome potrebbe scavare la differenza a nostro favore. Discorsi ovviamente sulla carta: da qui si parte, poi il campo potrebbe dire tutt’altro.

