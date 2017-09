Risultati/ Europei basket 2017: diretta live score Grecia Russia, Italia Serbia (oggi)

Risultati Europei basket 2017 (Foto LaPresse)

I quarti di finale agli Europei basket 2017 si concludono oggi: mercoledì 13 settembre al Sinan Erdem Dome di Istanbul vivremo Grecia-Russia (ore 17:45) e Italia-Serbia (ore 20:30). E’ il giorno degli Azzurri, il giorno in cui scopriremo se abbiamo le carte in regola per provare a vincere gli Europei o se invece, ancora una volta come accaduto nelle ultime due edizioni, dovremo accontentarci di aver raggiunto le prime otto del Vecchio Continente senza riuscire ad andare più in là. E’ però anche il giorno in cui una tra Grecia e Russia volerà in semifinale: le premesse della vigilia non accreditavano troppi favori ai russi, mentre gli ellenici avevano giocato un girone pessimo rischiando l’eliminazione. Eppure eccole qui, entrambe in corsa e dopo aver eliminato due super favorite per le medaglie: ennesimo segnale che a Eurobasket non si procede mai per percorsi dritti e scontati.

GRECIA RUSSIA

Arrivare ai quarti avendo fatto fuori, rispettivamente, Lituania e Croazia la dice lunga su quanto competitive possano essere queste due nazionali: la Grecia alla vigilia del torneo era data in zona medaglie, ma si è presentata senza Giannis Antetokounmpo e con Spanoulis e Diamantidis ormai lontani nel ricordo. Eppure, dopo aver patito le pene dell’inferno nel primo turno, sono tra le otto regine: la vittoria contro la Lituania ha dimostrato come questa squadra possa accendersi e cavalcare la sua grande fisicità, sfruttando il talento sugli esterni di Sloukas e Calathes e la sterminata intelligenza cestistica di Giorgos Printezis. Occhio però alla Russia, che ha demolito la Croazia: non sarà una nazionale piena di talento e ha un quintetto magari poco tradizionale, ma gioca benissimo, è tostissima dal punto di vista fisico e ha in Alex Shved un giocatore che si era un po’ perso per strada ma in questi giorni è in assoluto stato di grazia. Se tiene lui, la Russia ha la possibilità di andare anche fino in fondo; decisivi però saranno i contributi degli altri, che dovranno portare il loro mattone alla causa.

ITALIA SERBIA

E’ il momento della verità: dentro o fuori per Ettore Messina, che comunque vada abbandonerà la Nazionale e vuole darle una grande gioia. La Serbia parte favorita: sarebbe inutile dire il contrario anche considerando le loro assenze, e questo forse può toglierci la pressione del dover vincere ad ogni costo. Noi siamo cresciuti di partita in partita: lo abbiamo fatto battendo chi dovevamo battere e superando bene il blackout occorso con la Finlandia, quando uno sciagurato terzo quarto ha rischiato di gettare alle ortiche la meraviglia del primo tempo. Abbiamo le armi per vincere e lo abbiamo dimostrato anche e soprattutto nella sconfitta di misura contro la Lituania; dovremo rimanere incollati nel punteggio, limitare possibilmente i rifornimenti al gigante Boban Marjanovic e mettere fuori dalla partita Bogdan Bogdanovic, all around dal quale passano i possessi decisivi. Più facile a dirsi che a farsi ovviamente; se terremo in difesa, tuttavia, avremo poi il talento giusto per provare a vincerla in attacco.

