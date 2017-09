Europei basket 2017/ Spagna Slovenia, streaming video e diretta tv, orario e risultato live

Diretta Spagna Slovenia, Europei basket 2017 (da facebook.com/FIBA)

Spagna Slovenia si gioca alle ore 20:30 di giovedì 14 settembre (orario italiano): è la prima semifinale degli Europei basket 2017, e sarà grande spettacolo al Sinan Erdem Dome di Istanbul tra due nazionali che meritano in pieno di essere qui. La semifinale è quella che ci aspettavamo: forse la Francia avrebbe potuto farcela vincendo il suo girone, ma le cose sono andate diversamente e oggi sono in pochi quelli che avrebbero razionalmente tolto la Slovenia dalle prime quattro di questo appassionante torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spagna Slovenia in diretta tv è un’esclusiva per gli abbonati al satellite: appuntamento su Sky Sport 2 (canale 202 del bouquet Sky) con ampio prepartita e tanti ospiti in studio che analizzeranno la gara dal punto di vista tattico. Ci sarà ovviamente la possibilità di seguire la semifinale anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Spagna e Slovenia sono le uniche due squadre imbattute agli Europei basket 2017: entrambe hanno chiuso il rispettivo girone con un record di 5-0 e sono salite di colpi man mano che il torneo entrava nel vivo. La Spagna ha superato la Turchia e la Germania riuscendo ad accelerare nel finale come spesso e volentieri le è capitato negli ultimi anni; la Slovenia ha dominato contro l’Ucraina e poi ha vinto contro la Lettonia segnando 103 punti in una partita che è per distacco la migliore che si è vista in questi giorni. Sarà non soltanto una sfida tra singoli ma anche una gara nella quale due diverse scuole di pallacanestro saranno una di fronte all’altra; Spagna e Slovenia sono le nazionali che hanno mostrato la maggiore coesione a livello di gruppo e che fanno anche del più piccolo ingranaggio un meccanismo fondamentale per avere la meglio sull’avversario.

QUI SPAGNA

La Spagna arriva alla semifinale con 86,6 punti per partita, conditi da 43,6 rimbalzi e 24,7 canestri su assistenza; tira con il 48,7% dal campo che è frutto del 52,4% da 2 punti e il 42,1% dal perimetro, con 11,6 palle perse a fronte di 7,9 recuperi che la rendono una delle nazionali più efficaci in questo differenziale che spesso e volentieri risolve le partite. Riguardo i singoli, a guidare è ancora il trentasettenne Pau Gasol: 16,2 punti e 7,7 rimbalzi - in entrambi i casi è il primo nella sua squadra - non si comporta male il fratello Marc che ha 12,1 punti e 7,3 rimbalzi. Sergio Rodriguez (6,9) e Ricky Rubio (4,7) sono indiscutibilmente i re degli assist e il Chacho è anche il migliore per plus/minus, con lui in campo la Spagna ha un vantaggio di 17,1 punti.

QUI SLOVENIA

Sono 89,7 i punti che la Slovenia realizza per serata; vanno aggiunti 39,4 rimbalzi e 18,1 assist, dunque attenzione perchè sotto canestro potrebbero risolversi tante cose. Percentuale del 46,1% dal campo per i balcanici che hanno il 54,7% da 2 ma un non eccezionale 33% dall’arco; ci sono 11,7 palle perse e 8,4 recuperi, dunque dato anche migliore di quello della Spagna. Goran Dragic il miglior realizzatore a quota 21,9, il playmaker dei Miami Heat guida anche negli assist (5,4) mentre il miglior rimbalzista della Slovenia è Luka Doncic (7,7). Il plus/minus vede invece “trionfare” ancora una volta Dragic, la Slovenia vince di 14,3 punti medi quando il suo numero 3 calca il parquet.

