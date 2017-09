Russia Serbia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (semifinale Europei basket 2017)

Diretta Russia Serbia, Europei basket 2017 (da facebook.com/FIBA)

Russia Serbia è la seconda semifinale degli Europei basket 2017: al Sinan Erdem Dome di Istanbul si gioca alle ore 20:30 (italiane) di venerdì 15 settembre. E’ la semifinale che attendevamo? Probabilmente no: la Serbia è una delle nazionali favorite per il titolo e dunque è qui secondo pronostico, ma la Russia è riuscita a scalzare dal quadro delle semifinali prima la Croazia e poi la Grecia, che a sua volta aveva fatto fuori la favorita Lituania. Messa così sembrerebbe che la Serbia abbia strada spianata verso la finale, e invece non è esattamente questo il contesto che ci attende: la verità è che la Russia ha tutte le armi per giocarsela.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Russia Serbia, come tutta la programmazione degli Europei basket 2017, sarà un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno gustare la semifinale su Sky Sport 2 (canale 202) con la possibilità di attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

QUI RUSSIA

Dicevamo della Russia: una nazionale che non partiva per vincere le medaglie, e che invece si presenta alla semifinale con pieno merito. Sicuramente Sergey Bazarevich e i suoi ragazzi hanno avuto il percorso più complicato di tutti: dopo essersi districata in un girone che comprendeva Serbia e Lettonia - oltre alla Turchia - la Russia ha dovuto eliminare Croazia e Grecia in successione. Il quarto di finale contro gli ellenici è stato particolarmente importante per la fiducia: i russi hanno giocato malissimo il primo tempo ma sono riusciti a rimanere a contatto nel punteggio, per poi operare il sorpasso quando la Grecia ha improvvisamente smesso di segnare. Nell’Europeo della Russia ci sono 79 punti a partita, dunque non tantissimi; la squadra tira con il 32,6% dal perimetro e il 43,3% dal campo, cattura pochi rimbalzi (33,7) eppure è qui a giocarsela grazie a tutte quelle piccole cose che non entrano nel tabellino, per esempio difesa e la capacità di segnare nei momenti decisivi.

QUI SERBIA

La Serbia di Sasha Djordjevic sta a suo modo stupendo: arrivata in Turchia con assenze pesantissime (Milos Teodosic e Nemanja Bjelica sono solo la punta dell’iceberg), ha comunque sciorinato grande basket nonostante qualche pausa di troppo (l’ottavo contro l’Ungheria è stato decisamente sotto tono) e fatto vedere come si gioca di squadra pur non venendo meno al talento dei singoli. Il girone era complicato ma è stato vinto; la partita contro i magiari si è trasformata da accademia a paura di una clamorosa eliminazione, contro l’Italia invece ai balcanici è bastato un quarto di adattamento per prendere le misure alla nostra nazionale e non voltarsi più indietro. Per la Serbia questa potrebbe essere la prima vittoria in un grande torneo; la semifinale è arrivata con 81,3 punti per gara conditi da 39,6 rimbalzi e il 47,8% dal campo; indicativo il fatto che contro l’Italia Djordjevic e i suoi abbiano vinto non raggiungendo il 20% dal perimetro, ma dominando sotto i tabelloni e costruendo tanti punti con extra possessi vitali. Buono il differenziale tra le palle perse (11,7) e i recuperi (7,1), altro segreto di questa nazionale.

IL PRECEDENTE

Abbiamo accennato brevemente al fatto che Russia e Serbia si erano già incrociate nel girone: il 2 settembre la nazionale di Bazarevich aveva sorpreso i balcanici vincendo per 75-72 e iniziando a mostrare quel potenziale che l’avrebbe portata fino a qui. Aleksej Shved aveva segnato 22 punti e smazzato 4 assist, in doppia cifra erano andati anche Timofej Mozgov (11 punti e 8 rimbalzi) e Nikita Kurbanov, con 11 punti e 7 rimbalzi. Il controllo dei tabelloni era stato decisivo: quel giorno la Serbia non aveva rispettato le consegne (28 rimbalzi totali, solo 8 in attacco) ed era uscita sconfitta nonostante i 19 punti e 4 assist di Bogdan Bogdanovic (3/10 dall’arco) e i 19 di Boban Marjanovic, con il 50% dal campo. Oggi però rischia di essere una partita totalmente diversa, perchè nel frattempo i balcanici sono cresciuti molto; lo ha fatto anche la Russia, e allora prepariamoci a un grande spettacolo.

