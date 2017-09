Slovenia Serbia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (finale Europei basket 2017)

Diretta Slovenia Serbia, finale Europei basket 2017 (Foto LaPresse)

Slovenia Serbia è la finale degli Europei basket 2017: il Sinan Erdem Dome di Istanbul ospita la partita alle ore 20:30 di domenica 17 settembre. Degna conclusione di un torneo che le due nazionali hanno giocato alla grande, elevando il loro potenziale di giorno in giorno e arrivando meritatamente all’appuntamento con la medaglia d’oro che per entrambe sarebbe anche la prima di sempre in ambito continentale. Un derby balcanico appassionante e tutto da vivere, anche perchè l’esito è del tutto incerto comunque lo si voglia girare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE SLOVENIA SERBIA

Slovenia Serbia, finale agli Europei basket 2017, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2: appuntamento per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La telecronaca è di Flavio Tranquillo con il commento tecnico di Davide Pessina.

QUI SLOVENIA

La Slovenia è la grande sorpresa degli Europei: una nazionale che si era presentata qui sapendo di avere talento, ma anche che altre squadre erano sulla carta superiori. Invece è l’unica formazione imbattuta nel torneo e, all’ultimo viaggio continentale di Goran Dragic, si è regalata uno splendido risultato facendo meglio di certe versioni del passato che, almeno a leggere i nomi, parevano avere qualcosa in più. Chiaro il discorso in casa slovena: la finale è un sogno, ma la strada non è ancora finita. C’è grande voglia: il diciottenne Luka Doncic, uno che in semifinale ha sfiorato la tripla doppia, indica la via e a lasciar intendere che questo potrebbe davvero essere l’anno buono è il fatto che contro la Spagna, una partita finita a +20 per la Slovenia, anche chi è entrato dalla panchina per una manciata di minuti ha lasciato il segno. E poi i piccoli ma importanti “casi”: due canestri pazzeschi di Dragic con l’aiuto del tabellone dicono più di mille statistiche.

QUI SERBIA

La Serbia è, se vogliamo, la parte “razionale” di questa finale: alla vigilia c’erano pochi dubbi sul fatto che la nazionale di Sasha Djordjevic sarebbe arrivata a giocarsi l’oro. Tuttavia il percorso non è stato lineare e scontato: è passato attraverso una sconfitta nel girone, contro quella Russia poi battuta di autorità in semifinale nonostante un rientro pazzesco da -16 a -3 per la nazionale di Bazarevich; è passato da una brutta partita contro l’Ungheria e da un’Italia che almeno nel primo quarto ha fatto capire di potersela giocare. Alla fine però la finale è giusta: quando hai giocatori come Bogdan Bogdanovic (un professore) e Boban Marjanovic, quando hai comprimari come Milan Mavcan, Vladimir Lucic e Dragan Milosavljevic, il talento è troppo ampio per non riuscire ad arrivare fino a qui. Pure, due anni fa la Serbia si era arresa in semifinale; dunque la partita di oggi può far entrare questa nazionale nella storia, senza dimenticarci del fatto - non esattamente secondario - che a questi Europei Djordjevic è arrivato senza poter contare su Milos Teodosic e Nemanja Bjelica.

IL CONTESTO

Attenzione ai segnali, e attenzione ai precedenti: delle quattro partite giocate tra il 2009 e il 2013 agli Europei, la Slovenia ne ha vinte tre. Si è trattato anche di vittorie nette, almeno in un paio di occasioni: 80-69 nell’agosto di otto anni fa (17 punti di Bostjan Nachbar), 92-74 nel settembre 2013 (ultimo incrocio, era la partita per i piazzamenti tra il quinto e l’ottavo posto). C’è poi un 72-68 nel 2011 (sfida per il settimo posto, Goran Dragic ne mise 21) mentre l’unica vittoria della Serbia è un 96-92 nel già citato 2009, quando le nazionali si trovarono ancora in semifinale. Terminò ai supplementari, e si tratta di un dato non indifferente: la Serbia quest’anno ha fatto lo stesso con la Russia, perdendo nella prima fase per poi vincere quando contava davvero. Allora, in Polonia, Dusan Ivkovic e i suoi persero la finale contro la Spagna, che qui è stata fatta fuori dagli sloveni…

