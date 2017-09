Spagna Russia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (finale 3^posto Europei basket 2017)

Diretta Spagna Russia, finale 3^ posto Europei basket 2017 (Foto LaPresse)

Spagna Russia, finale per il terzo posto agli Europei basket 2017, si gioca al Sinan Erdem Dome di Istanbul con palla a due alle ore 16. E’ una partita certamente di consolazione, ma comunque importante: una medaglia di bronzo resta un traguardo ambizioso e fa “curriculum” in ogni caso, anche se entrambe speravano di essere impegnate qualche ora più tardi nella sfida per il titolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE SPAGNA RUSSIA

Spagna Russia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2: la televisione satellitare ha seguito tutti gli Europei basket 2017 e permetterà ai suoi abbonati di seguire la finale per il bronzo sui suoi canali, anche potendo usufruire dell’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, da attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

QUI SPAGNA

Il -20 con cui la Spagna ha perso la semifinale contro la Serbia ha idealmente sancito la fine di un’epoca: la nazionale dominante degli ultimi anni, capace anche di tenere testa agli Stati Uniti in ambito mondiale, chiude la sua esperienza qui in Turchia. Sergio Scariolo ha già completato il suo roster con alcuni giovani che possono rappresentare il nuovo corso, ma Pau Gasol e Juan Carlos Navarro sono certamente all’ultima chiamata e non è detto che non possa essere così anche per altri. La Spagna ha deluso in questi Europei: certo è arrivata in semifinale senza perdere una partita, ma contro la Slovenia è uscita annichilita in ogni singolo aspetto del gioco, tirando malissimo dal perimetro e venendo surclassata a rimbalzo. La medaglia di bronzo però è importante: può rappresentare il canto del cigno di un gruppo meraviglioso, che ha contribuito ad alzare l’asticella del basket continentale e ha creato un’epoca, diventando una squadra vera prima ancora che un insieme di singoli.

QUI RUSSIA

Tutto sommato la Russia può dirsi soddisfatta del suo Europeo: era arrivata qui senza grosse ambizioni, sapendo che puntare a una medaglia sarebbe stato complicato, e invece si ritrova a giocare l’ultima partita per provare a salire sul podio. La semifinale contro la Serbia brucia ancora per il modo in cui è stata persa: sotto di 16 punti la Russia ha rimontato fino ad avere un possesso di distanza, ma poi il nuovo allungo balcanico ha frenato gli entusiasmi. Aleksej Shved è la guida di una squadra se vogliamo atipica, senza ruoli troppo definiti ma in grado di cambiare rapidamente assetto, passando dal quintetto con il centro tradizionale (Timofej Mozgov) a uno small ball nel quale c’è tanta pericolosità sul perimetro con lo stesso Shved e Vorontsevich a tracciare la via. Forse versioni del passato della Russia avevano più talento, ma questa è tremendamente efficace e meriterebbe il bronzo per quanto fatto vedere fino a qui.

IL CONTESTO

Russia e Spagna tornano a sfidarsi agli Europei dopo 10 anni, da quella famosa finale di Madrid: le Furie Rosse, che nel girone avevano vinto senza troppi problemi, si erano fatte battere dalla nazionale guidata da David Blatt e dall’MVP Andrej Kirilenko, un 60-59 frutto del canestro decisivo di JR Holden. E’ quasi ironico il fatto che quella resti una delle sole due vittorie russe negli otto precedenti contro la Spagna: per trovare l’altra dobbiamo tornare al 1997, quando nei quarti era finita 70-67. La Russia aveva poi perso contro la nostra Italia - sconfitta nettamente in finale dalla Jugoslavia (ovvero Serbia e Montenegro) - ma si era presa la medaglia di bronzo dominando la Grecia con il risultato di 97-77.

