Olimpia Milano Trento/ Streaming video e diretta tv, risultato live (Supercoppa basket 2017)

Diretta Olimpia Milano-Trento, Supercoppa italiana basket (LAPRESSE)

Olimpia Milano-Trento è la prima semifinale della Supercoppa italiana 2017, l’evento che apre la nuova stagione del basket nazionale. Tutto il torneo si disputa alla Unieuro Arena di Forlì: per Milano-Trento appuntamento alle ore 17:30 di sabato 23 settembre, mentre in serata dalle ore 20:45 scenderanno in campo le altre due semifinaliste, i campioni d’Italia di Venezia e la Dinamo Sassari, finalista nell’ultima Coppa Italia. Vinta proprio dall’Olimpia Milano che in estate ha voltato pagina un’altra volta, ripartendo da un nuovo coach ovvero Simone Pianigiani: l’ex ct della Nazionale ha rimpiazzato Jasmin Repesa che ha concluso la sua esperienza milanese con uno scudetto, 2 Coppe Italia e la Supercoppa 2016 in bacheca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA OLIMPIA MILANO TRENTO

La vincente di Milano-Trento accederà alla finale della Supercoppa italiana 2017 che si terrà sempre a Rimini domenica 24 settembre, palla a due alle ore 18:00. La partita di basket tra Olimpia Milano e Aquila Trento sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport 2, canale numero 211 di Sky e 373 di Mediaset Premium; gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione SkyGo e PremiumPlay.

L'ANNO SCORSO

Per le scarpette rosse l’Aquila Trento rappresenta un ricordo amaro, poiché nel campionato scorso sono stati proprio i ragazzi di coach Buscaglia ad estromettere l’Olimpia nelle semifinali playoff. Con una serie di straordinaria intensità ed efficacia, la Dolomiti Energia è riuscita ad avere la meglio per 4-1, finendo però per pagare lo sforzo nelle finali contro la Reyer Venezia che ha sfruttato anche un’organico più profondo. Ora però inizia un altro capitolo per tutti: la Supercoppa 2017 si presenta come un’ottima occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti delle 4 squadre coinvolte.

LA NUOVA OLIMPIA

L’Olimpia Milano ha mantenuto in roster i seguenti giocatori: le guardie Kalnietis, Zoran Dragic e Cinciarini, le ali Pascolo, Fontecchio e Abass e il pivot Tarczewski. Gli innesti sono invece il playmaker Jordan Theodore, le guardie Andrew Goudelock e Dairis Bertans, le ali Amath M’Baye, Vladimir Micov e Cory Jefferson e i centri Marco Cusin, Patrick Young ed Arturas Gudaitis. Quest’ultimo, lituano classe 1993, è arrivato anche per consentire a Young di recuperare al meglio: il pivot ex Olympiakos è reduce da un brutto infortunio ai legamenti di un ginocchio, per ritrovarlo al top Milano potrebbe dover aspettare fino a dicembre. Grande attesa soprattutto per Goudelock, arrivato dal Maccabi Tel Aviv ed una delle guardie più talentuose nel panorama dell’Eurolega.

LA NUOVA AQUILA

Trento è ancora allenata da Maurizio Buscaglia e rispetto alla stagione scorsa ha confermato il playmaker Toto Forray, la guardia Diego Flaccadori, le ali Dominique Sutton, Shavon Sheidls, Joao Gomes e Filippo Baldi Rossi e il pivot Luca Lechtaler. A loro si sono aggiunti il playmaker messicano Jorge Gutierrez (28 anni), la giovane guardia francese Yannick Franke (21), il lettone ex Reggio Emilia Ojars Silins e il pivot statunitense Chane Behanan (24 anni da compiere proprio domenica). Per l’Aquila sarà difficile ripetere l’ultima esaltante stagione, ma coach Buscaglia rappresenta la prima garanzia. Da valutare l’impatto dei nuovi, considerazione che in ogni caso vale per tutte le 16 squadre del nuovo campionato ed anche per l’Olimpia Milano, che pure ha puntato su giocatori più famosi.

