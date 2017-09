Venezia-Sassari/ Streaming video e diretta tv, risultato live (Supercoppa basket 2017)

Diretta Venezia Sassari (LaPresse)

Venezia-Sassari è la seconda semifinale della Supercoppa italiana 2017, l’evento che apre per il basket di club una nuova stagione. Tutto il torneo si disputa alla Unieuro Arena di Forlì: la palla a due di questa partita è in programma stasera, sabato 23 settembre, alle ore 20:45. Come succede ormai da qualche anno, la Supercoppa Italiana sarà assegnata tramite una Final Four: in questa partita dunque si affronteranno i campioni d’Italia della Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari, finalista nell’ultima Coppa Italia. La vincente di questa partita affronterà la squadra vincitrice della semifinale che mette di fronte Milano e Trento alle ore 17.30: per la finale invece l’appuntamento sarà domani, domenica 24 settembre, con inizio alle ore 18.00.

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA VENEZIA SASSARI

La partita di basket tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport 2, canale che è disponibile al numero 211 della piattaforma satellitare di Sky e anche al numero 373 del digitale terrestre di Mediaset Premium; gli abbonati alle due piattaforme potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione SkyGo e Premium Play. L’arrivo di Eurosport nel basket italiano è in effetti una delle grandi novità della stagione che sta per cominciare con il primo atto ufficiale, appena sei giorni dopo la fine degli Europei.

QUI VENEZIA

Per la Umana Reyer sta per cominciare una stagione non facile: l’anno scorso Venezia ha stupito tutti conquistando uno storico scudetto, il terzo nella storia dei lagunari dopo quelli del 1942 e del 1943, un passato decisamente lontano. In più, Venezia è anche arrivata fino alle Final Four di Champions League, ottenendo dunque notevoli soddisfazioni pure in campo internazionale. Adesso i veneti sono chiamati a confermarsi ad alti livelli, cosa che spesso è ancora più difficile. Naturalmente confermato coach Walter De Raffaele, anche molti giocatori hanno proseguito la loro avventura a Venezia, a partire dal capitano Tomas Ress, ma anche Stefano Tonut, il mestrino Riccardo Bolpin (cresciuto nel vivaio) e tre stranieri fondamentali per la scorsa cavalcata come Marquez Haynes, Hrvoje Peric e Michael Bramos. Come nel basket è inevitabile, non mancano comunque i volti nuovi: tra gli italiani sono arrivati a Venezia Andrea De Nicolao, Bruno Cerella e Paul Biligha, mentre i nuovi stranieri sono gli americani Dominique Johnson, Michael Jenkins e Mitchell Watt, il lituano Gediminas Orelik e il ceco Tomas Kyzlink.

QUI SASSARI

La Dinamo sa benissimo che confermarsi dopo una stagione da leggenda (quella del Triplete nel caso dei sardi) è decisamente difficile: in ogni caso i sardi restano al vertice del calcio italiano, come conferma la partecipazione del Banco di Sardegna a questa Supercoppa Italiana 2017. Siamo all’inizio della stagione, dunque anche per Sassari andiamo a ricordare la composizione del poster a disposizione del coach, che è il confermato Federico Pasquini. In questo caso la rivoluzione è praticamente totale, dal momento che gli unici due giocatori confermati rispetto alla scorsa stagione sono Giacomo Devecchi e il croato Rok Stipcevic. Per il resto tantissimi volti nuovi: fra gli italiani spicca certamente Achille Polonara, ecco pure l’altro croato Darko Planinic e da oltre Oceano ecco Scott Bamforth, Levi Randolph, Dyshawn Pierre, Shawn Jones e William Hatcher. Tanti giocatori appena arrivati da assemblare: sarà un handicap nel confronto con una Venezia certamente più rodata?

