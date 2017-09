Olimpia Milano Venezia: streaming video e diretta tv, orario e risultato live (finale Supercoppa basket 2017)

Diretta Olimpia Milano Venezia, Supercoppa basket 2017 (Foto LaPresse)

Milano Venezia è la finale della Supercoppa Italiana 2017: alle ore 18 di domenica 24 settembre si gioca presso la UniEuro Arena di Forlì per assegnare il primo trofeo della stagione di basket. E’ la finale che tutti aspettavano: la squadra che “tira” il movimento della pallacanestro italiana da qualche stagione, che è campione in carica e l’anno scorso ha dominato la regular season del campionato, contro quella che si è laureata a sorpresa campione d’Italia, sfatando il pronostico e riuscendo a sublimare un percorso di crescita che durava da qualche anno. Si gioca su partita secca e, per il quarto anno consecutivo, la formula prevedeva la partecipazione di ben quattro squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV; COME VEDERE LA PARTITA DI BASKET

La finale della Supercoppa Italiana 2017 tra Milano e Venezia sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2: appuntamento sul canale 211 della piattaforma di Sky e sul 373 del digitale terrestre. Tutti gli abbonati alle due televisioni a pagamento potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play. Ricordiamo anche la possibilità di seguire la finale su Eurosport Player, piattaforma per la diretta streaming video che richiede il pagamento di una quota in abbonamento.

QUI MILANO

L’Olimpia ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione (sono partiti Kruno Simon, Milan Macvan, Jamel McLean e Ricky Hicmkan), anche se non ha operato un vero e proprio stravolgimento del roster: le conferme importanti ci sono state, vale a dire quelle soprattutto di Mantas Kalnietis e Zoran Dragic unite a Davide Pascolo, Andrea Cinciarini, Simone Fontecchio, Kaleb Tarczewski e Awudu Abass. Tanti gli arrivi, a cominciare da quell’Andrew Goudelock che è stato uomo di punta del Fenerbahçe prima e del Maccabi Tel Aviv poi, passando per Amath M’Baye che ha impressionato a Brindisi e arrivando ai vari Patric Young, Cory Jefferson, Dairis Bertans e Jordan Theodore. Alcuni di questi giocatori sono stati impegnati agli Europei; così ad esempio Marco Cusin, centro veterano che potrà dare una grossa mano sotto canestro. Come sempre si parte per vincere tutto: lo scudetto mancato lo scorso anno è chiaramente un impegno da onorare, ma dopo le ultime stagioni l’Eurolega diventa forse l’obiettivo principale, se non altro c’è la volontà di provare ad arrivare alla Final Four sfiorata nel 2014.

QUI VENEZIA

La Reyer si presenta alla nuova stagione dovendo innanzitutto difendere lo scudetto; partiti Ariel Filloy, Julyan Stone e Tyrus McGee, sono però arrivati giocatori importanti come Andrea De Nicolao, Michael Jenkins e Mitchell Watt, insieme a Dominique Johnson che con la maglia di Varese aveva fatto vedere di essere un ottimo realizzatore. Le conferme del veterano Tomas Ress, del giovane in ascesa Stefano Tonut e soprattutto di MarQuez Haynes possono essere le chiavi per ripetere la stagione straripante conclusa poco fa, insieme alla presenza di coach Walter De Raffaele che, partito senza troppi squilli di tromba, è riuscito incredibilmente a portare la Reyer sul tetto d’Italia dopo tanti decenni. Anche quest’anno Venezia giocherà la Champions League, non avendo i diritti per partecipare alla nuova Eurolega; un anno fa la Reyer era arrivata alla Final Four e ha tutti gli ingredienti per ripetersi. Come sempre però la cosa importante sarà mantenere il livello: lo ha dimostrato - in negativo - la Dinamo Sassari che dopo aver vinto lo scudetto non è più riuscita a stare in alta quota e ha passato periodo controversi e piuttosto altalenanti.

