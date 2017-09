Udine Fortitudo Bologna/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2 Est)

Diretta Udine Fortitudo Bologna, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Udine Fortitudo Bologna, prima giornata del girone Est nel campionato di basket A2 2017-2018, si gioca alle ore 21 di venerdì 29 settembre: è uno dei due anticipi che caratterizzano il turno che apre nuovamente la stagione della seconda divisione di pallacanestro. Ai nastri di partenza troviamo due società ambiziose: sia i friulani che la F hanno un importante passato nella massima serie e puntano con decisione a tornarci, anche se negli anni passati hanno avuto percorsi diversi e sicuramente sono gli emiliani ad aver fatto più passi per provarci.

Udine Fortitudo Bologna non godrà di una diretta tv, nè sarà possibile affidarsi a una diretta streaming video per seguire il match; il sito ufficiale della LegaDue (www.legapallacanestro.com) offre comunque informazioni utili sulle squadre che scendono in campo oggi e sulla partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

La formazione friulana riparte per la terza stagione consecutiva con Lino Lardo, allenatore esperto di queste zone della pallacanestro italiana, e con un progetto solido: la conferma dell’estone Rain Veideman, 17 punti e quasi 4 assist lo scorso anno, è sicuramente importante così come gli arrivi di Tommaso Raspino (protagonista a Piacenza) e Kyndall Dykes, che sarà l’americano incaricato di mettere a referto i punti. Nel 2017 Udine ha chiuso la stagione al nono posto, mancando per un soffio i playoff; chiaro che per quest’anno l’obiettivo sia innanzitutto quello di centrare la post season e aggiungere così un altro tassello al percorso di crescita, per far tornare il grande basket nella città friulana. Ricordiamo infatti che questa società non è la stessa che ha chiuso la sua esperienza nel 2011: quella era la Amatori, questa è nata piuttosto dalle sue ceneri ripartendo però, inevitabilmente, dalle serie minori (precisamente dalla Divisione Nazionale B) e che aveva aperto con una scioccante retrocessione in C. Si scommette anche sulla crescita dei giovani: su tutti Raphael Chris e Ousmane Diop, rispettivamente 18 e 17 anni e a caccia di minuti importanti.

Confermato Matteo Boniciolli in panchina, confermato capitan Stefano Mancinelli, la Fortitudo prova per il terzo anno la scalata verso la Serie A: come detto la squadra arriva da una finale playoff e da una semifinale, con Brescia e Trieste a spezzare il sogno. In un basket sempre più frenetico e con continui cambi di roster, Bologna ha confermato Alex Legion: l’ala ha chiuso i playoff con 14,4 punti a partita e dunque è una firma importantissima per puntare ai massimi traguardi. E’ invece partito l’altro americano, Justin Knox: sotto canestro è arrivato il veterano Sylvere Bryan, trentaseienne che ha giocato praticamente per tutta la carriera in Italia, esplorando più di dieci società e reduce da una stagione poco brillante a Mantova. Sotto canestro si punterà più che altro sulle doti di Luca Gandini, altro giocatore di esperienza, e chiaramente sulla versatilità di Mancinelli che anche a 34 anni può fare la differenza. In cabina di regia spazio a Daniele Cinciarini, arrivato lo scorso anno per disputare i playoff e rimasto anche in questa stagione.

