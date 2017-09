Italia Lituania/ Streaming video e diretta tv, orario, come vederla (Europei basket 2017)

Diretta Italia Lituania, Europei basket 2017 (Foto LaPresse)

Italia Lituania è valida per la terza giornata degli Europei basket 2017: alle ore 17:30 di domenica 3 settembre si gioca nella consueta Menora Mivtachim Arena, sede degli incontri del girone B. Siamo all’ideale metà prima fase: dopo aver giocato contro Israele e Ucraina, l’Italia giocherà contro Germania e Georgia dopo aver affrontato i vice campioni in carica, e inizierà così a capire quale possa essere il suo piazzamento nel gruppo e la sua avversaria negli ottavi di finale. La Lituania è sulla carta l’avversaria più tosta nella prima fase: argento due anni fa, non ha forse il talento di un tempo ma ha comunque un roster completo e che si è presentato qui con la presunzione di poter andare a vincere una medaglia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Italia Lituania sarà una diretta tv riservata agli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport 2 (canale 202) con la possibilità di assistere alla partita di Eurobasket anche su tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go che consente la diretta streaming video senza costi aggiuntivi (dovrete inserire i dati del vostro abbonamento Sky per effettuare la registrazione).

IL CONTESTO

Italia e Lituania hanno ormai aperto una rivalità che, se pure non è sentita come lo possono essere altre nel corso della storia, è sicuramente pregnante: nelle ultime due edizioni degli Europei infatti i lituani sono stati la nazionale che purtroppo ci ha eliminati dalla corsa alle medaglie, e non va dimenticata la meravigliosa semifinale delle Olimpiadi 2004 nella quale per una volta eravamo stati noi ad avere la meglio. Questa volta si gioca per il piazzamento nel girone, ma la sfida è allo stesso modo allettante: dopo aver perso all’esordio - contro la Georgia - in maniera sorprendente, la Lituania ha subito lasciato per strada il vantaggio che aveva nell’essere favorita, e se vorrà vincere il gruppo B dovrà ora impegnarsi a fondo e non perdere alcun match. In questo contesto si è inserita anche l’Italia, bravissima a prendersi un +21 all’esordio contro Israele con il quale ha dimostrato di potersela giocare con tutti, nonostante le assenze.

LA FORMULA

Vale la pena ricordare che negli Europei basket 2017 è previsto che le prime quattro di ciascun girone vadano a giocare gli ottavi di finale; gli incroci del tabellone sono già stati fissati, il nostro girone si accoppia con il gruppo A e dunque gli ottavi saranno formati con lo schema A1-B4, A2-B3, B2-A3 e B1-A4. Vincere il girone è importante: potremmo evitare di giocare contro Grecia, Slovenia e Francia e avere un avversario decisamente più morbido (sulla carta la Polonia o la Finlandia). Anche arrivare secondi purtroppo non garantisce un ottavo abbordabile, perchè la sconfitta della Francia all’esordio ha sparigliato le carte e soprattutto nel girone A ci sono tre nazionali che sono temibili (sia pure per motivi diversi). Sia come sia l’Italia deve guardare soltanto in casa propria: deve vincere il più possibile e poi, quando si tratterà di scoprire contro chi giocherà, dare il 100% per arrivare ai quarti di finale, un passo più vicina alla zona medaglie.

