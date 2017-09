Risultati Europei basket 2017/ Classifica aggiornata, diretta live score gironi A, B (oggi 3 settembre)

Risultati Europei basket 2017: gironi A e B, 3^ giornata (Foto LaPresse)

Gli Europei basket 2017 non si fermano: la prima fase consta di cinque giornate e si procede spediti verso la composizione del tabellone degli ottavi. Domenica 3 settembre è in programma il terzo turno per i gironi A e B, che avevano inaugurato il torneo e che erano in campo anche ieri; nel dettaglio, si parte a Helsinki con Francia-Islanda (ore 12:45), qui si giocheranno anche Slovenia-Grecia (ore 15:30) e Finlandia-Polonia (ore 19). A Tel Aviv invece ci sono Georgia-Ucraina (ore 14:45), Lituania-Italia (ore 17:30) e Germania-Israele (ore 20:30). Tutti gli orari sono da intendersi italiani, sia in Finlandia che in Israele saremo un'ora avanti rispetto a casa nostra.

IL GIRONE A

Sicuramente nel girone A la partita più interessante è quella tra Slovenia e Grecia. Entrambe le nazionali non sono “perfette”, ma possono sfruttare una sorta di vuoto di potere e inserirsi in zona medaglia; di sicuro la Grecia, che anche avendo perso i due punti di riferimento (Spanoulis e Diamantidis) resta una nazionale in grado di far male a chiunque. La Slovenia ha però in Goran Dragic e Luka Doncic due straordinari giocatori: uno già affermato da anni e impegnato in NBA a Miami, l’altro già elemento portante del Real Madrid e forse pronto a fare il grande salto in NBA. Nel girone la Francia ha una partita di fatto scontata contro l’Islanda, da vincere per evitare brutte sorprese dopo un avvio pessimo; la Polonia che ha schiantato gli scandinavi potrebbe reinserirsi nella corsa per il terzo posto, ma qui dovrà stare attenta alla Finlandia padrona di casa e in questo senso la partita di oggi potrebbe essere decisiva.

IL GIRONE B

L’Italia ha la partita più tosta del girone, quella contro la Lituania: al di là della situazione di classifica era questa la sfida che Ettore Messina aspettava per testare davvero la sua nazionale, perchè i baltici sono seri candidati a una medaglia. Per quanto riguarda la corsa alla qualificazione, la Georgia sa di non poter sbagliare contro un’Ucraina che è lontana parente di quella vista in casa quattro anni fa e, di conseguenza, ha un’occasione per fare un altro passo avanti in classifica. Occhio poi alla Germania: anche senza Dirk Nowitzki questa nazionale è solida sotto i tabelloni con la presenza di Voigtmann e Theis, e la giusta dose di talento e imprevedibilità in un Dennis Schroeder che come era ampiamente preventivabile ha già preso in mano la squadra, e potrebbe davvero condurla lontano.

