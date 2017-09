Trento-Virtus Bologna/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 1^giornata)

Diretta Trento-Virtus Bologna: qui Maurizio Buscaglia, 48 anni, coach dell'Aquila (LAPRESSE)

Trento-Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Mark Bartoli e Valerio Grigioni. La partita si gioca al PalaTrento nella serata di sabato 30 settembre 2017, ed apre ufficialmente il campionato di basket Lega A 2017-2018: palla a due alle ore 20:45. Di fronte la Dolomiti Energia Trentino di coach Maurizio Buscaglia, finalista nel torneo 2016-2017, e la neopromossa Segafredo Virtus Bologna che riassaggia la massima categoria dopo un anno di A2.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

La partita tra Aquila Trento e Virtus Bologna sarà trasmessa in diretta tv dal canale Eurosport 2, il numero 211 dello Sky Box e 373 di Mediaset Premium: telecronaca dalle ore 20:45. Gli abbonati a Sky e Mediaset premium potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazioni SkyGo e PremiumPlay; i non abbonati alle due piattaforme potranno acquistare l’evento su Eurosport Player. Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI TRENTO

Per l’ottava stagione consecutiva Maurizio Buscaglia siede sulla panchina dell’Aquila, che dal 2010 ha condotto a risultati straordinari. Nella passata stagione Trento è arrivata ad un passo dal suo primo, storico scudetto: dopo il quarto posto in stagione regolare, la Dolomiti Energia si è sbarazzata di Sassari nei quarti di finale (3-0) e poi ha compiuto una vera impresa eliminando anche l’Olimpia Milano, favorita numero uno per il titolo, nelle semifinali (4-1)- Lo sforzo è stato però pagato nella serie decisiva, in cui una Reyer Venezia più profonda ha avuto la meglio in 6 partite (4-2). In questa nuova stagione Trento spera di mantenersi su alti livelli in campo nazionale, compito non semplice anche perché l’Aquila dovrà sostenere il doppio fronte campionato-Eurocup; le avversarie nel gruppo D della coppa saranno gli spagnoli del Gran Canaria, i russi dello Zenit, i turchi del Tomas, i tedeschi dell’Ulm e i francesi dell’Asvel (si qualificheranno le prime 4 in classifica). Nel week-end scorso intanto la Dolomiti Energia ha fatto il suo debutto ufficiale, perdendo per 74-65 la semifinale di Supercoppa contro l’Olimpia Milano; coach Buscaglia ha avuto buone indicazioni dal nuovo pivot Chrane Behanan, classe 1992 autore di 13 punti e buone giocate sotto canestro (8 rimbalzi). Si è però fatto male un altro dei nuovi acquisti, il playmaker messicano Jorge Gutierrez che ha rimediato una lesione all’adduttore lungo della coscia sinistra: il suo rientro è previsto tra due settimane.

QUI VIRTUS BOLOGNA

Anche la Segafredo ha confermato l’allenatore della passata stagione ovvero Alessandro Ramagli, capace di riportare le V nere in Lega A al primo tentativo. L’anno scorso la Virtus si è classificata seconda (ma solo per gli scontri diretti) nel girone Est della Serie A2, poi ha scalato tutta la montagna playoff superando nell’ordine Junior Casale (3-1), Roseto (3-1), Ravenna (3-0) e Trieste (3-0). In estate la società non ha badato a spese per rendere la squadra più competitiva: da Reggio Emilia ad esempio è arrivato un Nazionale come Pietro Aradori, che sembrava vicino all’accordo con Torino ma poi ha scelto la Virtus. Molto interessante anche l’ingaggio di Alessandro Gentile, reduce da un’annata problematica e quindi desideroso di riscatto; a Bologna l’ex capitano di Milano ritrova il fratello Stefano che si era unito alle V nere in aprile. Non solo: al PalaDozza vedremo in azione un altro ex compagno di Ale Gentile ovvero la guardia Oliver Lafayette, all’Olimpia due stagioni fa e reduce dall’esperienza a Malaga. A completare il pacchetto degli innesti il il trentaduenne pivot Marcus Slaughter, elemento esperto anche a livello di Eurolega e dal palmares ben nutrito (dal 2011 ad oggi ha giocato con Bamberg, Real Madrid e Darussafaka). Le altre conferme invece riguardano il centro Kenny Lawson, le ali Guido Rosselli e Klaudio Ndoja e la guardia Michael Umeh.

