Italia Germania/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Europei basket 2017)

Diretta Italia Germania, Europei basket 2017 (Foto LaPresse)

Italia Germania va in scena alle ore 17:30 di martedì 5 settembre: terza giornata nel girone B degli Europei basket 2017, ancora una volta si gioca allo Yad Eliyahu di Tel Aviv che è il teatro di tutte le sfide di questo gruppo. L’Italia va subito a caccia del riscatto dopo la sconfitta di misura contro la Lituania, che era certamente nelle attese; la Germania dal canto suo ha perso la prima partita del girone cadendo a sorpresa contro Israele, e rimettendo ogni cosa in discussione. Adesso ci sono tre squadre a comandare il girone, ma anche le tre che seguono hanno già vinto una partita a testa e dunque si prevede un arrivo in volata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Germania si potrà seguire come sempre in diretta tv sui canali della televisione satellitare, con ampi spazi dedicati al pre e al post partita: appuntamento su Sky Sport 2 per tutti gli abbonati, che potranno assistere alla gara di Tel Aviv anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

QUI ITALIA

Come dicevamo, la sconfitta contro la Lituania era stata messa in preventivo: la nazionale baltica è arrivata agli Europei con ambizioni di medaglia e dunque perdere contro di essa ci sta. Soprattutto l’Italia ha dato ottime impressioni, rimanendo in partita fino alla fine e lasciando capire di potersela giocare contro tutti. Marco Belinelli non ha tirato bene, ma è stato sopperito dai 24 punti di Gigi Datome: anche questo significa qualcosa, ovvero che la nostra nazionale non dipende unicamente dalle lune del giocatore di Atlanta ma ha altre frecce al proprio arco. Nasciamo e moriamo in ogni caso con la difesa, nel senso che se dovessimo calare l’intensità nella nostra metà campo rischieremmo di pagare dazio contro squadre che ci sono superiori per talento. Tutto sommato però arrivare alla penultima sfida del girone con due vittorie e una sconfitta è un lusso se consideriamo tutte le difficoltà avute in preparazione. Siamo dove volevamo essere, ma contro la Germania bisognerà vincere per evitare di sprecare tutto.

QUI GERMANIA

La Germania può fare sostanzialmente il nostro stesso discorso: la nazionale tedesca è orfana di Dirk Nowitzki senza il quale perde una grossa fetta del suo potenziale, ma si è presentata in Israele con un roster di livello e capace di prendersi agevolmente gli ottavi di finale. Lo ha dimostrato nelle prime due partite, demolendo l’Ucraina e battendo la sempre ostica Georgia; contro Israele però qualcosa si è inceppato, o semplicemente la stanchezza di tante partite ravvicinate si è fatta sentire. Fatto sta che la Germania, arrivata all’ultimo quarto con un vantaggio di 12 punti, si è clamorosamente fatta rimontare dai padroni di casa. Se avesse vinto gli ottavi sarebbero stati sostanzialmente una questione aritmetica; così invece i tedeschi dovranno ancora soffrire, soprattutto perchè le ultime due partite sono contro Italia e Lituania che, sia alla vigilia degli Europei che per quanto si è visto fino a qui, sono le due avversarie più temibili del girone. Ad ogni caso la Germania è lì a giocarsela: gli altri risultati ci diranno se questa partita sarà una sorta di spareggio o se, più probabilmente, le due nazionali passeranno a braccetto agli ottavi di finale.

