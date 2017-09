Italia Georgia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Europei basket 2017)

Diretta Italia Georgia, Europei basket 2017 (Foto LaPresse)

Italia Georgia si gioca allo Yad Eliyahu di Tel Aviv: mercoledì 6 settembre alle ore 16:30 (italiane) non è un dentro o fuori nel girone B degli Europei basket 2017 grazie alla vittoria georgiana contro Israele. Siamo all’ultima giornata e la situazione è chiara: l’Italia in questo momento si trova al terzo posto in classifica con 2 vittorie e 2 sconfitte, staccata di una vittoria dalla Germania e dalla Lituania che comandano la graduatoria. Le sconfitte in serie contro le prime della classe ci hanno messo in una situazione difficile, ma gli ottavi li abbiamo conquistati: purtroppo potremmo anche chiudere al quarto posto nel girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Italia Georgia, come tutte le partite di Eurobasket 2017 trasmesse in diretta tv, sarà disponibile per tutti gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport 2: garantito un ampio pre partita da studio con commenti dopo la gara, e visione disponibile anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SITUAZIONE CRITICA

L’Italia si è messa nei guai perdendo due partite consecutive, ma in generale non ha mai fatto malissimo: le sconfitte contro Lituania e Germania potevano essere messe in preventivo, e dunque da questo punto di vista gli Azzurri sono dove pensavano ragionevolmente di essere. Certo con i tedeschi abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma il dato che ha sparigliato le carte nel girone è stato la vittoria della Georgia contro la Lituania, arrivata alla prima giornata. Adesso l’Italia non ha vie d’uscita: deve vincere per provare a prendersi una posizione tra le migliori nel girone, pur sapendo che una tra Slovenia e Francia potrebbe comunque essere la nostra avversaria negli ottavi. In ogni caso sarebbe un avversario ben più scomodo rispetto alla Polonia o alla Finlandia; Ettore Messina lo sa bene e chiederà ai suoi ragazzi di dare tutto in questa ultima partita del girone.

SORPRESA GEORGIA

Anche la Georgia ha fatto il suo cammino regolare, con però l’acuto iniziale contro la Lituania che ha cambiato del tutto lo scenario: la nazionale dell’ex repubblica sovietica, presentatasi qui anche senza una stella come Viktor Sanikidze, pensava di doversi prendere la qualificazione contro una tra Italia e Germania e di fatto è questo ciò che accadrà. Una squadra che sicuramente non ha il talento su cui può contare l’Italia: il giocatore con il maggior tasso tecnico rimane forse quel Manuchar Markoishvili visto a lungo in Italia con la maglia di Cantù. Tuttavia sotto i tabelloni la sensazione è che la Georgia sia più forte di noi, potendo contare sulla fisicità del campione NBA Zaza Pachulia e su un lungo tecnico come Giorgi Shermadini, che forse non ha confermato tutte le premesse di gioventù ma rimane un giocatore al quale stare molto attenti.

