Risultati/ Europei basket 2017: classifica aggiornata, diretta live score gironi A, B (5^ giornata)

Gli Europei basket 2017 vedono concludersi la prima fase oggi per i gironi A e B, mercoledì 6 settembre: stiamo per conoscere il tabellone degli ottavi di finale che verrà formato con le posizioni finali di tutti i gironi. Quali sono le partite che ci aspettano? Girone per girone, alle ore 13:45 il girone A parte con Slovenia-Francia e prosegue con Grecia-Polonia (ore 16:30) e Finlandia-Islanda (ore 19:45); nel girone B si giocano Germania-Lituania (ore 13:45), Georgia-Italia (ore 16:30) e Israele-Ucraina (ore 19:45).

SPERANZE AZZURRE

L’Italia sa bene quale potrebbe essere la sua strada verso le medaglie. Il punto è che la Spagna rischia di entrare nel nostro cammino abbastanza presto perchè, se dovesse vincere il girone, sarebbe la nostra avversaria ai quarti se noi dovessimo chiudere al secondo posto, mentre qualora noi dovessimo prenderci la terza posizione allora potremmo trovare una tra Russia e Lettonia, che si contendono il primo posto nel girone D. Sia come sia, è fin troppo evidente che la nazionale di Ettore Messina vuole provare a non fare calcoli: deve giocarsela fino in fondo e sperare poi di aumentare il suo livello di gioco e concentrazione per fare davvero la differenza anche contro nazionali che ci siano sulla carta superiori. Il CT lo sa fin troppo bene: per vincere manifestazioni del genere non bisogna guardare in faccia nessuno e provare a vincere contro chiunque, questo è quello che di solito fanno le grandi squadre.

COSA SUCCEDE A HELSINKI

Il girone A fino a questo momento ci sta regalando grande spettacolo, e un testa a testa per il primo posto: la Slovenia e la Francia infatti si contendono la vetta in una sfida diretta al cardiopalma. Una nazionale di grande esperienza contro un’altra che vuole fare il definitivo salto di qualità: questi Europei potrebbero essere la vetrina definitiva per Luka Doncic, al momento più che altro se la sta prendendo Goran Dragic che sta giocando un basket meraviglioso, confermando quanto sapevamo già e cioè che a livello FIBA ha ben pochi avversari in grado di rimanere sulle sue tracce. Con l’Islanda già eliminata - o quasi - a fare flop nelle prime giornate è stata la Grecia, che non ha assolutamente mostrato il livello di cui sarebbe stata capace. Siccome questo girone è quello che incrocia con le sorti dell’Italia, dobbiamo prestare particolare attenzione ai risultati che verranno fuori perchè una di queste squadre sarà la nostra avversaria.

RISULTATI EUROPEI BASKET

GIRONE A

ore 13:45 Slovenia-Francia

ore 16:30 Grecia-Polonia

ore 19:45 Finlandia-Islanda

GIRONE B

ore 13:45 Germania-Lituania

ore 16:30 Georgia-Italia

ore 19:45 Israele-Ucraina

