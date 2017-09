Italia Finlandia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (ottavi Europei basket 2017)

Luigi Datome: diretta Italia Finlandia (LaPresse)

Italia-Finlandia si gioca oggi pomeriggio, sabato 9 settembre 2017: la nostra Nazionale di basket allenata dal coach Ettore Messina sfida la Finlandia alle ore 17.45 italiane alla Sinan Erdem Dome di Istanbul, dove avrà sede tutta la fase ad eliminazione diretta di questi Europei 2017 di basket che proprio da oggi entrano nel vivo con gli ottavi di finale. Dopo avere chiuso al secondo posto il girone B, l’Italia è stata abbinata alla seconda del girone A, cioè la Finlandia, che nella prima fase è andata meglio del previsto: un buon abbinamento dunque, perché avrebbe potuto andarci peggio chiudendo al terzo posto, però la Finlandia vista finora è un avversario che può essere molto pericoloso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Italia-Finlandia di basket sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare che detiene i diritti di Eurobasket 2017, di conseguenza gli abbonati Sky potranno godersi questa partita sul canale Sky Sport 2 HD, disponibile al numero 202 della piattaforma. La copertura comprenderà anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go, naturalmente sempre a patto che siate abbonati Sky. In caso contrario, preziose informazioni sulla partita saranno garantite dal sito e dai social network della Federazione italiana pallacanestro.

QUI ITALIA

Il cammino degli azzurri nella fase a gironi è stato piuttosto complicato: ottimo inizio con le due ampie e meritate vittorie contro Israele (69-48) e Ucraina (78-66) che hanno di fatto permesso agli azzurri di ipotecare la qualificazione con ampio anticipo. Poi ecco la battuta d’arresto contro la Lituania per 73-78, al termine di una prestazione comunque confortante contro l’avversaria più forte del girone e nostra storica bestia nera dopo Atene 2004. Decisamente meno bene invece contro la Germania, in una partita persa per 61-55 e nella quale in attacco ha funzionato poco o nulla per gli azzurri. La concomitanza degli altri risultati ci ha però dato la certezza della qualificazione e a quel punto la partita contro la Georgia è servita solo per determinare il piazzamento: vittoria per 71-69 al termine però di una partita pazza, che ci ha visto dominare nel primo quarto, subire una prima rimonta nel secondo, allungare di nuovo nel terzo ma poi subire una clamorosa rimonta che senza una stoppata di Datome sulla sirena avrebbe potuto vanificare tutto. Luci e ombre dunque, servirà aumentare le prime e ridurre le seconde per fare strada ad Istanbul.

QUI FINLANDIA

La Finlandia è invece stata una grande protagonista della fase a gironi. Certo, aveva un piccolo vantaggio giocando a Helsinki, ma questo non è bastato ad evitare figuracce a Romania, Israele e persino alla Turchia (solamente quarta nel proprio girone). La perla dei finnici è arrivata già nella prima giornata, con la vittoria ai supplementari per 86-84 contro la Francia, senza dubbio molto più quotata alla vigilia degli Europei. Poi ecco la sconfitta ma di soli tre punti contro la Slovenia (81-78) che ha chiuso a punteggio pieno il girone, dunque altra prestazione da considerare più che positiva. Meno bene contro la Polonia, avversaria certamente assai meno temibile delle prime due rivali: forse un calo di tensione, ecco una vittoria ma solo dopo ben due tempi supplementari (90-87) al termine di una partita che, se persa, avrebbe potuto cambiare la storia di tutto il girone. Grande ripresa poi contro una Grecia sotto tono (89-77) ed infine vittoria forse più sofferta del previsto contro la cenerentola Islanda (83-79), a conferma che la Finlandia finora ha un po’ sofferto le partite meno stimolanti.

