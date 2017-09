Risultati/ Europei basket 2017: diretta live score, ottavi: oggi Italia Finlandia (9 settembre)

Risultati Europei basket 2017 (Foto LaPresse)

Agli Europei basket 2017 si fa sul serio: sabato 9 settembre è la prima giornata dedicata agli ottavi di finale, e dunque prende il via la fase ad eliminazione diretta del torneo. Tutte le squadre qualificate si spostano a Istanbul, dove si era già disputato il girone D; si parte alle ore 11:30 con Slovenia-Ucraina, avremo poi Germania-Francia alle ore 14:15, Finlandia-Italia alle 17:45 e Lituania-Grecia alle 20:30. Chi vince vola ai quarti, chi perde torna a casa.

LA SFIDA DEGLI AZZURRI

L’Italia tutto sommato ha pescato bene: avrebbe potuto affrontare la Slovenia (imbattuta) o la Francia (che ci aveva travolti al Torneo di Tolosa) e invece trova la Finlandia, rivelazione della prima fase e favorita anche dal fatto di aver giocato in casa il suo girone. Attenzione: non sarà comunque semplice. La nostra nazionale ha fatto discretamente bene nel suo gruppo, nel senso che ha vinto le partite che doveva vincere e ha perso quelle che ci si aspettava perdesse. La Finlandia ha in Lauri Markkanen un giocatore che può crearci parecchi grattacapi, e due vecchie conoscenze come Petteri Koponen e Teemu Rannikko che hanno punti e regia nelle mani (soprattutto il primo, già protagonista a Barcellona). Sarà una partita tirata e ostica: alla nostra portata se giocheremo nelle nostre prime uscite, altrimenti la strada si farà decisamente complicata.

IL RITORNO

La Germania torna nelle prime 16 di un Europeo dopo sei anni: risultato importante, soprattutto perchè ottenuto senza il totem Dirk Nowitki che ha dato l’addio alla nazionale. Il movimento tedesco era in crisi solo dieci anni fa: con un piano di rinnovamento e un lavoro costante sulle giovanili ha saputo presentarsi agli Europei con una squadra dall’età media di circa 24 anni, un nuovo leader in Dennis Schroeder e giocatori solidi (su tutti Johannes Voigtmann e Daniel Theis) costruendo dunque una realtà in divenire che già oggi dà molto fastidio. Giocherà contro la Francia: i Bleus hanno deluso al primo turno, ma sono famosi per sapersi accendere quando conta davvero e avere giocatori come Nando De Colo, Boris Diaw, Kevin Seraphin e Evan Fournier fa in modo che questa nazionale non possa mai essere davvero sottovalutata, anche in assenza di Tony Parker.

LE SORPRESE

Detto della Finlandia, che di fatto ha “rubato” il posto alla Polonia, negli ottavi degli Europei basket 2017 sorprende la posizione della Slovenia. Non per la qualificazione - era scontata - quanto per il livello di gioco espresso: Goran Dragic lo conoscevamo già, sapevamo che Luka Doncic fosse un fenomeno in divenire ma forse si pensava potesse pagare ancora qualche dazio alla giovane età, in generale però tutta la nazionale balcanica si è espressa su grandi livelli, triturando la Francia e vincendo tutte le partite. Non era tra le favorite per la medaglia, può diventarlo: nel roster sta brillando anche la stella di Klemen Prepelic, venticinquenne che a parte due stagioni con l’Olimpia Lubiana è sempre stato lontano dai grandi club ma sta disputando un ottimo torneo, essendo spesso e volentieri il secondo o terzo miglior marcatore della sua squadra.

EUROPEI BASKET 2017, I RISULTATI DEGLI OTTAVI

ore 11:30 Slovenia-Ucraina

ore 14:15 Germania-Francia

ore 17:45 Finlandia-Italia

ore 20:30 Lituania-Grecia

