Lokomotiv Kuban Trento/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Lokomotiv Kuban Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca alla Basket Hall di Krasnodar, seconda giornata della Top 16 di basket Eurocup

10 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lokomotiv Kuban Trento, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Lokomotiv Kuban Trento va in scena alle ore 17:00 di mercoledì 10 gennaio: la Basket Hall di Krasnodar apre le sue porte sulla seconda giornata del girone G nella Top 16 di basket Eurocup 2017-2018. I turni da completare sono sei, soltanto le prime due si qualificano ai quarti di finale: margini di errori ridotti rispetto alla prima fase. In campo questo pomeriggio ci sono due squadre che hanno vinto all’esordio: una delle due resterà dunque a punteggio pieno, l’altra inevitabilmente sarà raggiunta in seconda posizione. E’ ancora presto per fare calcoli, ma è chiaro che vincere questa partita significherebbe già molto; soprattutto per l’Aquila, se non altro perchè gioca in trasferta e riuscirebbe in questo caso a sparigliare le carte - facendolo anche sul campo di quella che potremmo considerare come la vera favorita di questo girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lokomotiv Kuban Trento non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre potrete avvalervi della piattaforma Eurosport Player, che da questa stagione ha in gestione tante partite di basket e anche quelle di Eurocup: per accedere alle immagini in diretta streaming video - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone - dovrete pagare una quota per abbonarvi al servizio. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete inoltre informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI LOKOMOTIV KUBAN

Il Lokomotiv Kuban è l’unica squadra capace di chiudere il primo turno di Eurocup vincendo tutte le partite: 10 su 10 con la miglior difesa di tutto il torneo e uno scarto medio di 14 punti. Un dominio rafforzato ancor più dal fatto che avversarie come Lietuvos Rytas e Alba Berlino erano davvero competitive; la Top 16 si è aperta con la vittoria esterna sul campo di Buducnost, e dunque i russi hanno già fatto un bel passo avanti verso la qualificazione. Due anni fa questa squadra aveva sorpreso tutti: agli ordini di Georgios Bartzokas si era qualificata alla Final Four di Eurolega eliminando il Barcellona, aveva fatto tremare il Cska Mosca e poi aveva chiuso al terzo posto, con Malcolm Delaney votato nel miglior quintetto della competizione e Anthony Randolph nel secondo team. Poi le cessioni illustri hanno fatto la differenza in peggio: via Delaney e Randolph, via anche Victor Claver e Chris Singleton, il Lokomotiv Kuban ha faticato a mantenere il livello ma oggi si sta riprendendo quanto dovuto. Nella prima in Top 16 ha brillato in particolare Ryan Broekhoff, autore di una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi, mentre Frank Elegar ha contribuito alla causa con 14 rimbalzi e ha dimostrato che si può fare la differenza anche prendendosi un singolo tiro all’interno della partita. Quello che deve preoccupare Trento è però il risultato del campionato: il Lokomotiv è andato a vincere sul campo del Cska Mosca infliggendo la prima sconfitta stagionale alla capolista di Eurolega, e adesso insegue con nove vittorie e una sconfitta (deve ancora recuperare una partita).

QUI TRENTO

Il capolavoro contro il Cedevita Zagabria ha aperto la Top 16 dell’Aquila con il botto: sotto in doppia cifra per quasi tutto il primo tempo, la squadra di Maurizio Buscaglia è andata a vincere in rimonta permettendosi anche di chiudere con un +11 utilissimo per la differenza canestri. Il miglior Dustin Hogue della stagione (27 punti e 10 rimbalzi con 13/16 al tiro e 40 di valutazione) ha indicato la via; lui, Shavon Shields e Jorge Gutierrez hanno chiuso con un complessivo di 59 punti, 18 rimbalzi e 15 assist dominando il proscenio, tanto che a parte Joao Gomes (8 punti) nessuno dei compagni ha segnato più di 5 punti. L’obiettivo adesso è quello di tenere il livello; perdere in Russia ci potrebbe stare ma Trento dovrà dare l’impressione di essere una squadra che lotta su ogni pallone, perchè fin dall’inizio della stagione questo roster ha peccato in continuità, nonostante abbia di fatto confermato quasi tutti gli effettivi dell’anno passato. Lo ha dimostrato anche in campionato, dove ha perso contro Sassari: adesso Trento rischia di non partecipare alla Final Eight di Coppa Italia, perchè nell’ultima giornata del girone di andata ospiterà la capolista Avellino e in caso di sconfitta dovrà sperare che anche Virtus Bologna (contro Reggio Emilia) e Cremona (a Capo d’Orlando) non facciano punti, così da conservare l’ottavo posto in classifica. Essendo stata la finalista dello scorso anno, sarebbe sicuramente una grossa delusione mancare il primo obiettivo della stagione, ma intanto bisogna onorare al massimo questa partita di Eurocup.

© Riproduzione Riservata.