Oostende Avellino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Oostende Avellino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca in Belgio e vale per la decima giornata nel girone D di basket Champions League

10 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Oostende Avellino, basket Champions League (Foto LaPresse)

Oostende Avellino si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 10 gennaio: ripartono le emozioni della Champions League 2017-2018, il torneo europeo di basket che sta per raggiungere la fine della prima fase. Siamo nel girone D e questa è la decima di 14 giornate: c’è ancora tutto il tempo per definire la qualificazione al prossimo turno. La Sidigas arriva alla partita odierna con il quarto posto in classifica, 4 vittorie e 5 sconfitte: stesso bilancio per Oostende, e dunque questa è una vera e propria sfida diretta per una delle posizioni utili. Ricordiamo che le prime quattro di ciascun girone avanzano in Champions League; quinta e sesta retrocedono in Europe Cup mentre le ultime due dovranno salutare l’Europa. In questo momento dunque Avellino è in bilico: da una parte la possibilità di centrare la prossima fase del torneo che sta disputando, dall’altra una possibile discesa in una coppa meno nobile anche se l’avventura europea continuerebbe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Oostende Avellino non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre potrete avvalervi della piattaforma Eurosport Player, che da questa stagione ha in gestione tante partite di basket e anche quelle di Champions League: per accedere alle immagini in diretta streaming video - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone - dovrete pagare una quota per abbonarvi al servizio. Sul sito ufficiale www.basketballcl.com troverete inoltre informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI OOSTENDE

I belgi sono una squadra particolarmente temibile in casa: hanno vinto infatti le ultime tre partite giocate al Versluys Dome in questa Champions League. L’inizio era stato scioccante: una sconfitta di 28 punti contro il Besiktas fermandosi addirittura a quota 49, poi i ko contro Avellino e Nanterre che avevano portato la squadra a un record di 0-3. Da quel momento però Oostende ha svoltato: vincendo 4 delle successive sei partite si è rimessa ampiamente in corsa, senza più sbagliare un colpo in casa e aumentando decisamente il proprio fatturato. I belgi sanno vincere sia quando segnano tanto che con la difesa, come dimostra il 69-67 sull’Aris Salonicco; l’ultima partita giocata è stata persa contro il Besiktas, ma in precedenza nei confini nazionali era arrivato un interessante 86-84 contro il Telekom Baskets Bonn, che ha dimostrato appunto anche il valore offensivo del gruppo. Una grande prestazione l’ha fornita Jean Salumu, autore di 22 punti e 4 rimbalzi per una valutazione di 25. Il giocatore che va tenuto particolarmente d’occhio è proprio lui: miglior realizzatore con 11,2 punti a partita, mentre a rimbalzo fa la voce grossa Tonye Jekiri con 7,7. Attenzione alle percentuali dall’arco: Oostende tira con il 35,1% complessivo dalla lunga distanza e dunque può essere una squadra pericolosa sul perimetro, in particolare con Vincent Kesteloot e soprattutto Chase Fieler che viaggia oltre il 40% prendendosi quasi 4 triple per gara.

QUI AVELLINO

La Scandone arriva all’impegno europeo con il vento in poppa: nel fine settimana ha infatti demolito la Virtus Bologna (+28) e, complice la quarta sconfitta in cinque partite di Brescia, si è presa il primo posto solitario in campionato, vincendo la quarta partita consecutiva. Un successo dovuto soprattutto a Bruno Fitipaldo: il playmaker ha fornito la miglior prova della stagione con 18 punti (4/7 dall’arco) e 6 assist chiudendo con 22 di valutazione, e guidando una squadra che ha avuto ben sette giocatori in doppia cifra per valutazione. Per una volta non c’è stato bisogno della sfuriata offensiva di Jason Rich, che si è fermato a 13 punti (con 7 tiri); in doppia cifra per punti realizzati anche Dezmine Wells (17) e Kyrylo Fesenko (14) ma una bella risposta l’ha data anche Hamady Ndiaye che, uscendo dalla panchina, ha contribuito con 6 punti, 6 rimbalzi e 4 stoppate prendendosi appena 4 tiri, e dimostrando dunque di poter fare la differenza anche senza toccare troppi palloni. La vittoria su Bologna è stata utile anche per cancellare le ultime delusioni europee: Avellino era partita benissimo nel sou girone di Champions League ma ha perso tre delle ultime quattro partite, due delle quali al PalaDelMauro.

