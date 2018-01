Sassari Murcia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Sassari Murcia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSerradimigni per la decima giornata nel girone A della Champions League di basket

10 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sassari Murcia, basket Champions League (Foto LaPresse)

Sassari Murcia vale per la decima giornata nel girone A di basket Champions League 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:30 di mercoledì 10 gennaio. Si tratta di una partita importantissima per la qualificazione al prossimo turno del torneo europeo: la Dinamo entra in questa giornata con il quinto posto in classifica (4 vittorie e 5 sconfitte) e un buon margine sulla zona eliminazione, ma deve recuperare una posizione per qualificarsi al prossimo turno e non retrocedere in Europe Cup. Battendo Murcia centrerebbe l’obiettivo, e si proietterebbe dunque nelle ultime quattro giornate potendo essere padrona del proprio destino: all’andata infatti il Banco di Sardegna ha vinto in Spagna, dunque prendendosi questa sera la vittoria scavalcherebbe effettivamente Murcia, che ha vinto cinque partite perdendone quattro. Una sfida nella sfida, che i ragazzi di Federico Pasquini devono affrontare nel migliore dei modi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassari Murcia non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre potrete avvalervi della piattaforma Eurosport Player, che da questa stagione ha in gestione tante partite di basket e anche quelle di Champions League: per accedere alle immagini in diretta streaming video - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone - dovrete pagare una quota per abbonarvi al servizio. Sul sito ufficiale www.basketballcl.com troverete inoltre informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI SASSARI

La vittoria in campionato contro Trento ha portato la Dinamo al sesto posto in classifica e, di fatto, alla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: primo obiettivo sostanzialmente raggiunto al netto di risultati sfavorevoli (ma dovrebbero arrivare in serie) nell’ultimo turno di andata. La squadra di Federico Pasquini sta crescendo partita dopo partita: contro l’Aquila ha saputo vincere di autorità, strappando subito e poi controllando nel secondo tempo. Scott Bamforth è sempre più prezioso: per lui 23 punti con 6/7 dall’arco e un 27 di valutazione arrivato nonostante un clamoroso 0/6 da 2 punti. A dargli una mano sono arrivati altre quattro giocatori in doppia cifra, con un Achille Polonara che ha fatto registrare un’altra doppia doppia (11 punti e 11 rimbalzi) puri tirando sostanzialmente male (4/10 e 1/6 dalla lunga distanza). In Champions League le cose non vanno così bene: i sardi sono ancora piuttosto ondivaghi e dopo aver colto una grande vittoria sul campo del Pinar Karsiyaka hanno perso al PalaSerradimigni contro Oldenburg, chiudendo in maniera negativa il loro 2017 europeo. Una partita nella quale poche cose hanno funzionato: il punteggio finale è stato 90-72 a favore dei tedeschi, DyShawn Pierre è stato il migliore dei suoi con 16 punti e 5 rimbalzi (19 di valutazione) ma Sassari ha tirato con il 35% dal perimetro, sprecato alcuni tiri liberi (68,8%) e perso 17 palloni, cosa che non ha permesso di sfruttare la superiorità a rimbalzo. La seconda partita consecutiva in casa può essere utile per riprendere subito la marcia.

QUI MURCIA

Murcia arriva dalla sconfitta di campionato contro Fuenlabrada, una partita tirata e nella quale gli ospiti hanno perso per soli 2 punti; il ko ha portato il record sotto il 50% (7-8) e al momento Murcia sarebbe fuori dai playoff, anche se si trova nettamente in quota dovendo recuperare una sola vittoria per arrivare tra le prime otto. La stagione è lunga e questa realtà sta facendo decisamente bene: anche e soprattutto in Champions League, dove ha vinto le ultime due partite. Sassari deve fare attenzione: gli spagnoli hanno già trionfato tre volte in trasferta nel girone, regolando prima Krasnoyarsk e poi facendo la voce grossa nelle ultime due partite, quella contro Juventus Utena e Unet Holon. In casa le cose non vanno altrettanto bene, ma i colpi esterni lasciano intendere che questo Ucam Murcia abbia le qualità per qualificarsi e fare strada nel girone. In termini temporali l’ultima gara di Champions League giocata è stata quella interna contro Krasnoyarsk: al è finita 82-77 ed è un dato che ci dice di come la squadra spagnola abbia nelle proprie corde la possibilità di segnare tanti punti. Il dato che però deve tenere in apprensione il Banco di Sardegna è quello che riguarda la difesa: Murcia ha infatti il secondo miglior dato del girone (Monaco domina in questo senso) con 80 punti subiti di media. Vero: in generale sono tanti, ma questo è un gruppo nel quale si finisce quasi sempre ad alto punteggio e basta vederlo raffrontando i dati degli altri gruppi.

© Riproduzione Riservata.