Villeurbanne Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Villeurbanne Reggio Emilia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che all'Astroball si gioca per la seconda giornata nel girone H di basket Eurocup

10 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Villeurbanne Reggio Emilia, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Villeurbanne Reggio Emilia, seconda giornata nel girone H di basket Eurocup 2017-2018, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 10 gennaio; siamo all’Astroballe, un campo comunque difficile ma sul quale la Grissin Bon ha la grande occasione per confermarsi a punteggio pieno nella sua Top 16 e dare così seguito alla bella vittoria della settimana scorsa, aumentando le sue possibilità di qualificazione al prossimo turno. Ricordiamo infatti che ai quarti di finale avanzano soltanto le prime due di ciascun girone; terza e quarta vengono eliminate, ed essendoci solo sei partite da giocare si può sbagliare ben poco. Vincendo in Francia, Reggio Emilia si metterebbe in un’ottima posizione aspettando le altre gare, mentre Villeurbanne rischierebbe grosso avendo già perso all’esordio in questa complicata Top 16.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Villeurbanne Reggio Emilia non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre potrete avvalervi della piattaforma Eurosport Player, che da questa stagione ha in gestione tante partite di basket e anche quelle di Eurocup: per accedere alle immagini in diretta streaming video - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone - dovrete pagare una quota per abbonarvi al servizio. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete inoltre informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI VILLEURBANNE

L’Asvel arriva a questo impegno dalla sconfitta di Kazan: è caduta in overtime per 88-84, ma in classifica la sua differenza canestri risulta essere 0 perchè la regola dice che i punti prodotti nel supplementari non influiscono sul conto totale, e di fatto è come se si fosse pareggiato. Non per la quota delle vittorie però: Villeurbanne ha sprecato una grande chance per ottenere la vittoria sul campo di una delle favorite, perchè dopo la palla recuperata e i due liberi di John Roberson si è trovata sul +1. L’ex Venezia Melvin Ejim ha segnato solo uno dei due liberi; sul punteggio di 77-77 i francesi hanno avuto per due volte la palla della vittoria ma prima Aj Slaughter si è fatto stoppare da Lasme, poi ha sbagliato la tripla dopo che Kazan aveva buttato via il pallone. In overtime Villeurbanne è rimasta a contatto fino a 21 secondi dal termine; poi una palla persa da Slaughter e il fallo di David Lighty hanno definitivamente spento le speranze francesi, e ora il cammino verso i quarti di finale si complica. La partita della Basket Hall Kazan ha però presentato un Asvel che se la può giocare; del resto la squadra allenata da JD Jackson aveva vinto le ultime cinque partite del primo turno, chiudendo il suo girone con record 7-3 e permettendosi di battere per due volte lo Zenit San Pietroburgo e di vincere sul campo di Gran Canaria una partita pazzesca, terminata 129-128 al terzo overtime con 42 punti di un pazzesco John Roberson da 11/16 dal perimetro e 44 di valutazione.

QUI REGGIO EMILIA

Eroica qualificazione alla Top 16 e vittoria schiacciante su Limoges: Reggio Emilia ha vinto di 33 punti con un Amedeo Della Valle da 22 punti, 8/12 dal campo, 9 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi per uno straordinario 38 di valutazione. Una squadra che sembrava fuori dai giochi, ad un certo punto della prima fase, si è trasformata in una realtà alla quale tutti devono stare attenti; nonostante l’addio di Landing Sané, che era arrivato in corsa e che ha poi firmato con il MoraBanc Andorra, la squadra di Max Menetti ha tutte le carte in regola per arrivare anche ai quarti di finale e mantenere vivo il suo sogno europeo. Lo aveva già dimostrato battendo il Bayern Monaco, che pure era già ampiamente qualificato come primo nel girone; lo ha confermato la scorsa settimana con una prestazione fantastica, nella quale la squadra ha tirato con il 61,5% da 2 punti e il 42,3% dal perimetro sciorinando tutto il suo repertorio offensivo. Tuttavia in campionato è arrivato un inatteso ko: la sconfitta interna contro Brindisi (73-77) ha pesato per due motivi specifici. Il primo è che la Happy Casa non aveva mai vinto in trasferta fino a quel momento; il secondo è che, non avendo preso punti, la Reggiana ha fallito il primo obiettivo stagionale, vale a dire la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Inutili i 27 punti di James White e il 31 di valutazione di Julian Wright; psicologicamente c’è il rischio di accusare il colpo e dunque Menetti dovrà essere bravo a cancellare immediatamente dalla mente il ricordo di questa partita, concentrandosi esclusivamente sull’impegno di Eurocup.

