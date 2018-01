Zenit Torino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Zenit Torino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Yubileyny Sports Palace di San Pietroburgo e vale per la Top 16 di Eurocup (girone F)

10 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Zenit Torino, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Zenit San Pietroburgo Torino va in scena alle ore 18:30 di mercoledì 10 gennaio, per la seconda giornata nel girone F di basket Eurocup 2017-2018. Una partita importante per entrambe le squadre: all’esordio i russi e l’Auxilium hanno vinto e dunque comandano il loro gruppo, e vogliono ora una conferma in testa per aumentare le possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. Naturalmente questo pomeriggio solo una delle due potrà rimanere prima in classifica; per l’altra la corsa sarà più complicata, ma la Fiat sa bene che una sconfitta al Yubileyny Sports Palace non sarebbe un dramma mentre, al contrario, un’affermazione esterna permetterebbe di prendersi un grande vantaggio in vista delle altre partite del girone. In palio dunque per la squadra guidata da Luca Banchi c’è molto, anche dal punto vista psicologico perchè le difficoltà in questa Eurocup aumentano di settimana in settimana.

Zenit San Pietroburgo Torino non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre potrete avvalervi della piattaforma Eurosport Player, che da questa stagione ha in gestione tante partite di basket e anche quelle di Eurocup: per accedere alle immagini in diretta streaming video - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone - dovrete pagare una quota per abbonarvi al servizio. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete inoltre informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI ZENIT

Nel fine settimana lo Zenit è andato a vincere in trasferta e adesso nella classifica del campionato russo si trova al quarto posto con 8 vittorie e 2 sconfitte; c’è la possibilità di vincere la regular season, ma anche in Eurocup le cose stanno andando decisamente bene. Le vittorie consecutive sono tre: due per chiudere il girone della prima fase (6-4 il bilancio della squadra, che ha incrociato Trento) e il colpo della Siemens Arena contro il Lietuvos Rytas che ha inaugurato la Top 16. Una partita nella quale lo Zenit ha iniziato male, ma ha girato tutto con un secondo quarto da 30 punti; nel terzo periodo i russi hanno aumentato il vantaggio ma hanno rischiato di vanificare tutto arrivando anche sotto di un punto a 37 secondi dal termine. Alla fine hanno risolto in tiri liberi di Sergey Karasev e Scottie Reynolds, ma il Lietuvos ha avuto con Mavrokefalidis la tripla della vittoria; ci sono stati 30 punti di un ispiratissimo Kyle Kuric che ha tirato con 5/7 dalla lunga distanza, mentre Drew Gordon ha collaborato con 23 punti e 8 rimbalzi e anche Karasev (16) e Demonte Harper sono arrivati in doppia cifra. Una vittoria importante perchè ottenuta in trasferta contro una squadra temibile; lo Zenit resta dunque in piena corsa per arrivare alla vittoria del girone o comunque alla qualificazione ai quarti.

QUI TORINO

La strepitosa vittoria contro il Bayern Monaco ha aperto nel migliore dei modi la Top 16 della Fiat, e sull’onda lunga del trionfo europeo la squadra di Luca Banchi ha vinto anche in campionato: contro Brescia è finita 95-85 grazie ad un primo quarto da 32-16, nel quale Torino ha mostrato tutto il suo potenziale offensivo. Con questa affermazione i gialloblu hanno ufficializzato la loro partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia, centrando così il primo obiettivo stagionale; sono quarti in campionato e possono aspirare alla vittoria della regular season. La partita contro la Germani ha vissuto dei 22 punti del ritrovato Lamar Patterson, che ha tirato benissimo (9/11); rinato anche Sasha Vujacic, che doveva dare risposte importanti e le ha fornite con 15 punti, 7 rimbalzi e 7 assist per un 23 di valutazione, impreziosito dal fatto che la percentuale dal campo è stata del 55,6% e che lo sloveno si è preso i tiri che doveva prendere, senza provare a forzare. A fare notizia se vogliamo è stato il 4/12 di Diante Garrett, con 14 punti - frutto del 4/6 dall’arco - e 3 assist; per una volta il playmaker ha fatto la parte del comprimario, dopo un periodo nel quale ha guidato la squadra anche dal punto di vista realizzativo. La Fiat sta vivendo una grande stagione, e soprattutto dà la sensazione di poter migliorare ancora: i quarti di Eurocup sono una realtà concreta e diventeranno ancor più alla portata se oggi arriverà la vittoria esterna sul campo del temibile Zenit.

