Olimpia Milano Cska Mosca/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Cska Mosca: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al Mediolanum Forum per la 17esima giornata del girone di basket Eurolega

11 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Olimpia Milano Cska Mosca, al Mediolanum Forum, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 11 gennaio: siamo nella seconda giornata di ritorno nel girone unico di basket Eurolega 2017-2018, ovvero la 17esima giornata. La partita, purtroppo, è un testa-coda: Milano infatti si presenta all’appuntamento con l’ultimo posto in classifica, che è virtualmente penultimo solo per la differenza canestri migliore rispetto all’Anadolu Efes. Viceversa il Cska Mosca è primo - insieme al Panathinaikos: record opposto per le due squadre, 4-12 per l’Olimpia e 12-4 per i russi che ancora una volta partono come grandi favoriti per la vittoria del titolo e stanno rispettando il copione. Milano invece è quasi fuori: al momento attuale le partite da recuperare per l’ottavo posto utile per i playoff sono quattro, non tantissime ma con il problema rappresentato dalle squadre davanti e, ovviamente, dal trend stagionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Cska Mosca sarà trasmessa in diretta tv: l’appuntamento alle ore 20:45 è su Eurosport 2, canale raggiungibile dalla piattaforma di Sky oppure dal digitale terrestre a pagamento. Per quanto riguarda la visione della partita su PC, tablet e smartphone, la diretta streaming video è disponibile sulla piattaforma Eurosport Player, pagando una quota per abbonarsi al servizio; ricordiamo anche che sul sito www.euroleague.net troverete alcune informazioni utili sulla sfida del Forum, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI OLIMPIA MILANO

Tre sconfitte consecutive e sette nelle ultime otto: una striscia negativa apertasi qui contro l’Olympiacos e al momento chiusa al Pireo, quando l’Olimpia è andata nettamente sotto prima di provare una rimonta che però non si è concretizzata. Uno scenario vissuto più volte nel corso della stagione europea di Simone Pianigiani: la squadra lotta ed è in grado di centrare parziali importanti, ma prima o dopo nella partita cala l’intensità e va sotto. Difficile pensare che sia un problema di roster, anche perchè da qualche anno l’andazzo è questo; più che altro Milano non ha ancora svoltato a livello mentale, come per esempio ha fatto uno Zalgiris Kaunas che, pure inferiore nei mezzi, è davanti in classifica e ha tutte le possibilità di centrare la qualificazione ai playoff. Cosa che invece sembra preclusa all’Olimpia, che comunque ha il dovere di provarci fino in fondo; in campionato la squadra di Pianigiani ha vinto a Pistoia trovando il miglior Dairis Bertans della stagione (16 punti e il 50% dal campo) ma anche registrando la brutta prova di Mindaugas Kuzminskas, che ha sistemato le sue statistiche nel finale ma ha tirato malissimo. Contro il Cska servirà ovviamente di più: vincere significherebbe in qualche modo rimettersi in corsa, ma innanzitutto per andare ai playoff Milano avrà bisogno di battere le squadre allo stesso livello.

QUI CSKA MOSCA

Settimana difficile per i russi: prima la sconfitta netta di Barcellona, poi il primo ko in campionato arrivato in casa, contro il Lokomotiv Kuban. Naturalmente si tratta di incidenti di percorso: la squadra di Dimitris Itoudis punta al bersaglio grosso e in questo senso qualche sconfitta qua e là non rappresenta certo un problema, soprattutto perchè il primo posto in entrambe le classifiche è stato conservato. Pure i russi devono fare attenzione, perchè in Eurolega il livello di competitività è alto; il Cska ha già perso tre partite fuori casa dimostrando che anche uno squadrone costruito per vincere tutto può andare incontro a serate di magra se non è particolarmente concentrato. Al Palau Blaugrana per esempio a tradire i russi sono state le percentuali: brutto 43,2% da 2 punti e mediocre 30,4% dall’arco, in più difensivamente il piano di Itoudis ha fatto acqua perchè sono arrivati 24 canestri su assistenza da parte del Barcellona. Nando De Colo ha avuto 23 punti con il 50% e 6 rimbalzi, ma da solo non è riuscito a tenere in piedi la baracca. Come detto però si è trattato di una sconfitta indolore: ora il Cska ha intenzione di riprendere la marcia, ma perdendo al Forum potrebbe trovarsi seconda appaiata al Panathinaikos e ovviamente dovrebbe poi fare uno sforzo extra per vincere la regular season, garantendosi così lo scontro con l’ottava forza della classifica.

GLI STARTING FIVE

L’Olimpia Milano dovrebbe partire con Jordan Theodore e Andrew Goudelock nel back court insieme a Kaleb Tarczewski e Amath M’Baye sotto i tabelloni, mentre Vladimir Micov sarà l’ala piccola; attenzione alla possibilità di vedere Dairis Bertans dal primo minuto, e anche Mindaugas Kuzminskas se la gioca come 4. Da valutare Arturas Gudaitis, assente sia contro l’Olympiacos che contro Pistoia: qualora dovesse recuperare potrebbe essere l’ala forte partente. Per quanto riguarda il Cska Mosca, Itoudis è abituato a variare: nessuno dei suoi giocatori ha il 100% degli starting five in questa Eurolega. Possiamo comunque ipotizzare un quintetto con Sergio Rodriguez, Cory Higgins e Nando De Colo insieme, mentre Kyle Hines e Nikita Kurbanov controlleranno i tabelloni; il piano B può prevedere Semen Antonov in campo subito.

