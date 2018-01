Fortitudo Bologna Udine/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2 Est)

Diretta Fortitudo Bologna Udine: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del PalaDozza, il big match nella 16^ giornata del girone Est di basket Serie A2

12 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fortitudo Bologna Udine, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Fortitudo Bologna Udine si gioca alle ore 20:30 di venerdì 12 gennaio e rappresenta l’anticipo nella sedicesima giornata del campionato di basket Serie A2 2017-2018. Il girone Est è davvero combattuto: comanda Trieste che si sta elevando sulle altre, la prima inseguitrice è proprio la Consultinvest mentre due punti più sotto ecco un terzetto nel quale compare anche la G.S.A., che ha tutte le intenzioni di fare corsa nei primi posti per aumentare le possibilità di promozione una volta che si giocheranno i playoff. Si tratta dunque di una partita importante dal punto di vista della classifica, e di come si formerà la griglia della post season: naturalmente è presto per un bilancio definitivo, in proiezione possiamo dire che oggi Bologna giocherebbe il primo turno contro Mantova mentre per Udine ci sarebbe il derby triveneto contro Verona, ed entrambe avrebbero ovviamente il vantaggio del fattore campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fortitudo Bologna Udine non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrete comunque seguirla sulla piattaforma Eurosport Player: le immagini in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, saranno garantite con il pagamento di una quota per abbonarsi al servizio. Ricordiamo anche che sul sito del campionato, all’indirizzo www.legapallacanestro.com, troverete informazioni utili su questa partita come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

La vittoria contro Mantova è stata la terza consecutiva per la Fortitudo, ma al PalaDozza è successo di tutto: la Consultinvest è stata sotto per tutta la partita, entrando nel quarto periodo con 8 punti da recuperare ma poi ribaltando tutto con un parziale di 20-6, prima che la Dinamica Generale si avvicinasse pericolosamente e avesse il tiro della vittoria, sbagliato dall’ex Virtus Riccardo Moraschini. Bologna ha evidenziato tutto in una partita: la profondità di un roster che sa trovare tante soluzioni in emergenza e l’assoluto livello tecnico, ma anche i tanti limiti di gestione di Matteo Boniciolli e dei giocatori in campo. In particolare Demetri McCamey ha segnato 15 punti tirando con il 50% dal campo e ha smazzato 4 assist, ma nel finale ha sbagliato due liberi e perso un sanguinoso pallone. Le difficoltà in cabina di regia sono ormai note e vanno al di là delle cifre (McCamey è stato il miglior realizzatore dei suoi); intanto Bologna ha messo insieme un’altra vittoria che ha allungato la striscia e l’ha resa inseguitrice solitaria di Trieste. La sensazione, anche a metà gennaio, è che il livello attuale del roster non sia sufficiente nei playoff che sono un terno al lotto; come sempre però bisognerà aspettare la primavera per valutare eventuali innesti che potrebbero cambiare esponenzialmente le cose, e in questo senso la Fortitudo Bologna è una delle squadre maggiormente chiamate a fare il salto di qualità.

QUI UDINE

I friulani hanno vinto due delle ultime quattro partite ma il loro periodo tra novembre e dicembre è stato straordinario per la qualità delle vittorie: colpo esterno a Verona, successi al Palasport Carnera contro Treviso, Montegranaro e soprattutto la capolista Trieste, tre tra le migliori squadre del girone Est al netto di quello che oggi dice la classifica. Peccato che la G.S.A. non sia riuscita a fare il passo in più, ovvero quello di vincere anche le altre partite: l’ultima giocata ha registrato una sconfitta sul campo di Imola, dove Udine è finita sotto subito e non si è più rialzata, non riuscendo a completare la rimonta nel quarto periodo. La squadra ha tirato con il 27% dall’arco, è andata poco in lunetta (11 volte) e ha pure avuto un pessimo esito limitandosi al 55%; ha vinto la battaglia a rimbalzo e contenuto le palle perse (9), ma è stata poco efficace nella difesa sul perimetro tanto che l’Andrea Costa ha chiuso la partita con un buon 39% dalla lunga distanza. Non sono bastati i 20 punti di Kyndall Dykes, che si è preso 13 tiri realizzandone 7 e ha anche catturato 5 rimbalzi; quattro giocatori di Udine sono andati in doppia cifra ma a tradire questa volta è stato il quintetto, con Tommaso Raspino e Rain Veideman (36 minuti in due) che hanno avuto una serata complessiva da 0/6, nessun viaggio in lunetta, 2 rimbalzi e 0 punti a referto.

