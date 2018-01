Eurobasket Roma Napoli/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Eurobasket Roma Napoli va in scena alle ore 18:30 di sabato 13 gennaio, come anticipo nel girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018: siamo arrivati alla prima giornata del girone di ritorno e la partita del Palazzetto dello Sport è delicatissima in chiave salvezza. Napoli occupa ancora l’ultimo posto in classifica con appena due vittorie in 15 partite giocate, ma non sta andando troppo meglio Roma che, con il 33,3% di vittorie, si trova sì a +6 sull’avversaria odierna ma anche in penultima posizione. Chiaramente Eurobasket ha maggiori possibilità di andare a riprendere le squadre che la precedono, provando a mettersi in salvo senza passare dai playout; allo stesso tempo però dovrà stare attenta a non farsi rimontare, e in questo senso vincere oggi significherebbe mettere cinque partite (contando anche la doppia sfida diretta) tra sè e il Cuore Basket, quasi un’assicurazione sull’aver evitato se non altro la retrocessione immediata.

Il campionato della Leonis potrebbe aver preso una svolta la scorsa settimana: la squadra era reduce da quattro sconfitte consecutive tra cui quella nel derby contro la Virtus, ma è andata ad Agrigento a fare la voce grossa e ha vinto con un clamoroso 78-40. Da incorniciare il secondo e il quarto periodo: Roma ha costretto i siciliani a segnare rispettivamente 4 e 7 punti, un capolavoro difensivo grazie il quale alla fine la Moncada ha tirato con il 33% da 2 punti e il 13% dall’arco, e soprattutto appena 4 giocatori che sono riusciti a segnare. Eurobasket invece ha avuto 19 punti da DeShawn Sims, 13 da Luca Cesana e 11 con 9 rimbalzi da Michael Deloach; una prestazione comunque corale nella quale è arrivato un ottimo 44% dal perimetro (11/25) e la bellezza di 14 recuperi, un dato che ha praticamente pareggiato le palle perse (15). Se c’è un dato nel quale la Leonis eccelle è proprio nella tenuta difensiva: i capitolini sono per distacco la migliore squadra difensiva tra quelle che oggi non giocherebbero i playoff, e in generale sono la sesta miglior retroguardia del girone Ovest. Su queste premesse la salvezza sarebbe possibile, ma l’attacco stenta (fa peggio soltanto quello del Cuore Basket) e dunque è chiaro quale sia l’obiettivo della squadra, vale a dire quello di aumentare le proprie soluzioni offensive per non dover dipendere interamente dalla produzione nella propria metà campo. Contro Napoli, la peggior difesa del girone, c’è una buona opportunità per rimettersi in ritmo da questo punto di vista.

Abbiamo brevemente parlato dei numeri del Cuore Basket: approfondendoli possiamo dire che l’attacco produce 73,07 punti per gara e la difesa ne incassa 85,2. Subendo uno scarto medio di oltre 12 punti non si può pensare di andare troppo lontani; in più la bellissima vittoria contro Cagliari, risalente al 3 dicembre, non è servita per dare morale alla neopromossa che da quel giorno ha perso cinque partite consecutive, peggiorando ancor più una situazione che poteva sembrare in risalita. L’ultimo ko è arrivato al PalaBarbuto, contro Reggio Calabria: la difesa ha tenuto ma l’attacco ha faticato parecchio, arrivando a segnare 64 punti e fermandosi a 9 nel secondo quarto, quello in cui la partita è stata persa (negli altri tre periodi il parziale è +4 per i campani). Cali di tensione simili non sono permessi quando si è ultimi in classifica; vero che Napoli ha giocato senza Melsahn Basabe (in panchina, ma solo per completare il referto), ma anche così la prestazione è stata sotto il par, con alcuni dei titolari che hanno steccato (4 punti complessivi per Mattia Mastroianni e Nikolay Vangelov) e giocatori che hanno steccato, su tutti Kerry Carter che nonostante i 19 punti ha tirato con il 33,3%, non il dato che ti aspetteresti da una guardia che dovrebbe aprire il campo con le sue conclusioni. Adesso la situazione si fa complicata: vista la sconfitta dell’andata, come detto il Cuore Basket rischia di scivolare a cinque partite di distanza dall’Eurobasket, e dunque potrebbe provare a impostare la sua corsa su Treviglio che entra nella sedicesima giornata con gli stessi punti della Leonis. Anche così arrivare a giocarsi i playoff appare molto complesso, ma la speranza è l’ultima a morire; chiaramente però questa partita è da vincere senza se e senza ma.

