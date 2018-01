Pesaro Sassari/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Pesaro Sassari: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca all'Adriatic Arena per la quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1

13 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pesaro Sassari, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Pesaro Sassari, alle ore 20:30 di sabato 13 gennaio si gioca uno dei due anticipi nella quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Classifica diversa, situazioni diverse: la Vuelle è rimasta da sola in fondo alla graduatoria con appena tre vittorie, e dunque quella che sembrava una stagione migliore di quelle appena precedenti si sta trasformando nella stessa rincorsa a una salvezza che si prospetta ancora molto difficile. La Dinamo ha dimostrato di avere svoltato: l’ultimo successo, arrivato in casa contro Trento, ha sancito quella che di fatto è la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, che non è ancora ufficiale ma che è davvero molto vicina, visto che il Banco di Sardegna resterebbe fuori solo in caso di una serie di risultati sfavorevoli che dovrebbero verificarsi allo stesso momento. In ogni caso i punti in palio sono importanti per entrambe le squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pesaro Sassari non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrete comunque seguirla sulla piattaforma Eurosport Player: le immagini in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, saranno garantite con il pagamento di una quota per abbonarsi al servizio. Ricordiamo anche che sul sito del campionato, all’indirizzo www.legapallacanestro.com, troverete informazioni utili su questa partita come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI PESARO

La Vuelle sa già che in ogni caso chiuderà il girone di andata all’ultimo posto della classifica, ma vuole provare a raggiungere altre squadre: Pistoia, Brindisi e Varese sono quelle che hanno una vittoria in più e che dunque possono essere agganciate. La situazione rimane ampiamente complicata: sono cinque le sconfitte consecutive della squadra allenata da Spiro Leka, che ha smarrito la via dopo il colpo contro la Openjobmetis. Analizzando il quadro delle giornate fin qui disputate, possiamo notare come i marchigiani siano riusciti a battere, oltre ai lombardi, soltanto Reggio Emilia e Brindisi: due delle vittorie dunque sono contro attuali avversarie dirette per la salvezza, ma gli scarti sono stati rispettivamente di 3 e 5 punti e al ritorno sarà difficile confermare almeno la differenza canestri, cosa che rischia di complicare i piani. Nell’ultima partita la Vuelle ha sfiorato il colpo grosso al Taliercio: sul campo dei campioni d’Italia ha effettuato una grande rimonta nel quarto periodo e con il canestro di Dallas Moore si è portata in vantaggio, avendo anche la tripla del +4 che l’avrebbe chiusa. Il playmaker però ha sbagliato e MarQuez Haynes ha punito, poi Diego Monaldi ha perso il pallone della vittoria e la partita è finita lì. Un grande peccato, ma se non altro Pesaro ha fatto vedere di potersela giocare: grande prestazione di Moore con 22 punti (10/18 dal campo), 6 rimbalzi e 3 assist, gli altri però non hanno seguito il suo esempio e Manuel Omogbo ha terminato la sua partita con appena 3 tiri presi e 0 punti (8 i rimbalzi), ottimo impatto di Andrea Ancellotti e Diego Monaldi che hanno avuto +10 di plus/minus.

QUI SASSARI

Sassari entra in questa giornata con 8 vittorie e 6 sconfitte: al momento ha una partita di vantaggio su Cantù, Trento, Bologna e Cremona. Per non andare in Coppa Italia dovrebbe dunque essere superata da tre di queste quattro squadre: significa che Federico Pasquini e i suoi possono anche permettersi di perdere all’Adriatic Arena, e anche in caso di vittoria di tre delle squadre di cui sopra il Banco di Sardegna potrebbe qualificarsi per la classifica avulsa. Ancora una volta dunque gli isolani stanno riuscendo a giocare un campionato di livello, nonostante i tanti cambi nel roster arrivati nel corso degli anni; in più il doppio impegno A1-Champions League toglie inevitabilmente energie preziose, ma la squadra sta gestendo la situazione piuttosto bene. Dopo le due sconfitte consecutive contro Venezia e Avellino, Sassari è tornata a vincere contro Trento mettendo in mostra lo straripante talento offensivo di Scott Bamforth e facendo registrare la terza doppia doppia stagionale di Achille Polonara; tuttavia il fatto di aver perso contro Reyer e Scandone ci dice che forse la Dinamo non è ancora pronta per competere davvero contro le favoritissime, anche se per contro aveva dominato contro l’Olimpia Milano ed era diventata la prima squadra in grado di battere Brescia - ma visto il crollo della Germani quel successo del PalaGeorge, che resta comunque prezioso e importante, è stato forse leggermente sminuito. L’obiettivo dunque è blindare la Final Eight, poi nel girone di ritorno bisognerà provare a prendersi uno dei primi quattro posti per avere il fattore campo nella serie dei quarti di finale; qui le cose potrebbero leggermente complicarsi.

© Riproduzione Riservata.