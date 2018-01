Risultati basket Serie A/ Tabellone Final Eight Coppa Italia, classifica aggiornata e diretta live score

Risultati basket Serie A: classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 15^ giornata che definiranno il tabellone della Final Eight di Coppa Italia

13 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati basket Serie A (LaPresse)

Si gioca fra oggi e domani la quindicesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket, ultimo turno del girone d’andata, decisivo dunque per definire il tabellone della Final Eight di Coppa Italia. Ci attendono dunque partite molto significative, che emetteranno verdetti importanti per il primo grande obiettivo stagionale in campo nazionale. Oggi sabato 13 gennaio si comincerà con ben tre anticipi, tutti in orario serale: alle ore 20.30 si giocano Trento-Avellino e Pesaro-Sassari, mentre alle ore 20.45 l’appuntamento sarà con il derby Virtus Bologna-Reggio Emilia. Domani, domenica 14 gennaio, sarà la volta delle rimanenti cinque partite: alle ore 17.00 il primo appuntamento sarà Capo d’Orlando-Cremona, poi alle ore 18.00 si giocherà Varese-Torino, alle ore 18.15 sarà la volta di Brescia-Pistoia, palla a due alle ore 19.15 per Brindisi-Cantù ed infine il posticipo televisivo di prima serata sarà alle ore 20.45 il big-match Olimpia Milano-Venezia.

RISULTATI BASKET SERIE A, UN CAMPIONATO SPEZZATINO

Anche in questa quindicesima giornata le partite saranno suddivise su ben sette orari diversi: a volte per cause di forza maggiore, come gli impegni nelle Coppe europee, resta il fatto che pure in un turno fondamentale per stabilire chi si qualificherà alle Final Eight di Coppa Italia e l’esatto tabellone degli accoppiamenti nei quarti di finale le squadre che si contendono gli stessi obiettivi giocheranno ad orari diversi. Per fare l’esempio più significativo: delle quattro squadre a quota 14 punti (in questo momento due sarebbero dentro e due fuori), due giocheranno oggi - se non altro a distanza di un solo quarto d’ora - e le altre due domenica, con Cantù che scenderà in campo quando la partita di Cremona sarà già finita.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA PER LE FINAL EIGHT

Al di là di queste riflessioni comunque importanti, adesso è giunto il momento di evidenziare le situazioni più interessanti in classifica in vista appunto dell’obiettivo Final Eight di Coppa Italia. La situazione più calda è naturalmente quella a cui abbiamo già accennato, le quattro squadre a quota 14 punti, che vanno dunque dal settimo al decimo posto: per Trento e Virtus Bologna la qualificazione è un obiettivo imprescindibile, considerando che ad inizio stagione le ambizioni erano alte per chi arrivava dalla finale scudetto come la Dolomiti Energia oppure per una neopromossa decisamente speciale come la Virtus. Per Cantù e Cremona sarebbe invece una soddisfazione forse inattesa, in particolare per i brianzoli che fuori dal campo devono fare i conti con una difficilissima situazione societaria. Attenzione anche alla lotta per le posizioni di vertice, con al comando la coppia Avellino-Olimpia Milano a quota 22 punti, seguite da Brescia e Venezia a 20. In tal senso sarà naturalmente molto importante l’esito dello scontro diretto Milano-Venezia, per il quale però bisognerà attendere domani sera.

SERIE A BASKET, 15^ GIORNATA

Sabato 13 gennaio

Ore 20.30

Trento-Avellino

Pesaro-Sassari

Ore 20.45

Virtus Bologna-Reggio Emilia

Domenica 14 gennaio

Ore 17.00

Capo d’Orlando-Cremona

Ore 18.00

Varese-Torino

Ore 18.15

Brescia-Pistoia

Ore 19.15

Brindisi-Cantù

Ore 20.45

Olimpia Milano-Venezia

CLASSIFICA

Avellino, Milano 22

Brescia, Venezia 20

Torino 18

Sassari 16

Cantù, Trento, V. Bologna, Cremona 14

Capo d'Orlando, Reggio Emilia 10

Varese, Brindisi, Pistoia 8

Pesaro 6

