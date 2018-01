Risultati basket Serie A1/ Classifica aggiornata, tabellone Coppa Italia e diretta live score (15^ giornata)

Risultati basket Serie A1: classifica aggiornata e diretta live score. Con la chiusura del girone di andata (15^ giornata) viene formato il tabellone per le Final Eight di Coppa Italia

13 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Risultati basket Serie A1: Avellino è capolista (Foto LaPresse)

La quindicesima giornata del campionato di basket Serie A 2017-2018 si apre con tre anticipi: sabato 13 gennaio vivremo infatti le prime sfide di quello che è l’ultimo turno del girone di andata, e che dunque ci darà il tabellone definitivo della Final Eight di Coppa Italia, come sappiamo formato con le prime otto della classifica di regular season al giro di boa. Alle 20:30 saremo pronti a gustare Trento-Avellino e Pesaro-Sassari, mentre alle 20:45 ci sarà la palla a due di Virtus Bologna-Reggio Emilia. Su ognuno di questi campi c’è in palio un posto per l’evento di Firenze, dunque la tensione sarà al massimo per ottenere il primo obiettivo stagionale; ovviamente il quadro sarà completo soltanto domenica, quando si giocheranno le altre partite della serie e bisognerà dunque attendere per scoprire quali saranno gli accoppiamenti per la Final Eight. RISULTATI E CLASSIFICA BASKET SERIE A1 (15^ GIORNATA)

GIA’ QUALIFICATE

Al momento le squadre qualificate alla Final Eight sono cinque: si tratta di Avellino, Milano, Brescia, Venezia e Torino. Restano tre posti e in competizione ci sono cinque società: due di queste saranno costrette a rimanere fuori. La tensione è aumentata dal fatto che non ci siano sfide dirette per la qualificazione: ognuna di queste squadre giocherà su un campo diverso, dunque alcune dovranno aspettare comunque altri risultati. Tra quelle impegnate sabato, la Dinamo Sassari è padrona del proprio destino: battendo Pesaro si assicurerebbe la posizione nel tabellone, ma in ogni caso non potrebbe andare oltre il sesto posto avendo perso contro Torino nella sfida diretta. Aquila Trento e Virtus Bologna sarebbero quasi certe della qualificazione con una vittoria; le V nere hanno sfide dirette a favore con Cremona e Sassari, ma hanno perso a Cantù e Trento. Avrebbero una possibilità in più qualora la Dinamo dovesse perdere all’Adriatic Arena, quasi la stessa situazione per la Dolomiti Energia che ha battuto Bologna e Cremona ma ha perso a Cantù. Dal punto di vista della squadra di Maurizio Buscaglia la vittoria di Sassari sarebbe preferibile, perché avendo la sfida diretta a sfavore aumenterebbe le sue possibilità diminuendo al tempo stesso quelle di chi invece contro la Dinamo ha vinto.

PER LA VETTA

La Scandone Avellino gioca invece per conservare il suo primo posto nel tabellone della Coppa Italia: attualmente la squadra di Pino Sacripanti comanda la regular season insieme all’Olimpia Milano, ma ha vinto la sfida diretta del Mediolanum Forum e dunque in caso di arrivo a pari punti sarebbe certa di avere ottenuto la testa di serie numero 1. Non dovesse essere così, Avellino dovrebbe sperare nella sconfitta dell’Olimpia (che domani gioca contro la Reyer Venezia), cosa che la porterebbe comunque al primo posto avendo vinto anche contro i campioni d’Italia; nella situazione però può inserirsi anche Brescia che ha invece battuto la Sidigas. Che a quel punto nella classifica avulsa avrebbe 2 vittorie e una sconfitta; Milano sarebbe 1-2 (ha vinto contro la Germani), e proprio la squadra di Andrea Diana avrebbe le stesse vittorie di Avellino ma comandando per differenza canestri, soprattutto grazie al +21 del PalaGeorge nella sfida diretta. Riguardo Milano e Venezia, si andrebbe a conteggiare la differenza canestri per stabilire terza e quarta posizione.

RISULTATI E CLASSIFICA BASKET SERIE A1

ore 20:30 Trento-Avellino

ore 20:30 Pesaro-Sassari

ore 20:45 Virtus Bologna-Reggio Emilia

CLASSIFICA

Avellino, Olimpia Milano 11-3

Brescia, Venezia 10-4

Torino 9-5

Sassari 8-6

Cantù, Trento, Virtus Bologna, Cremona 7-7

Capo d’Orlando, Reggio Emilia 5-9

Varese, Brindisi, Pistoia 4-10

Pesaro 3-11

TABELLONE FINAL EIGHT COPPA ITALIA

1. - 8.

4. - 5.

3. - 6.

2. - 7.

© Riproduzione Riservata.