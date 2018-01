Trento Avellino/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Trento Avellino, info streaming video e tv: orario e risultato live. Bella partita per chiudere il girone di andata in Serie A1, la Scandone arriva in Trentino da capolista

13 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Trento Avellino, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Trento Avellino, si gioca per l’ultima giornata di andata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:30 di sabato 13 gennaio. La Scandone arriva in Trentino con il primo posto in classifica: record 11-3 condiviso con l’Olimpia Milano, che però ha battuto al Mediolanum Forum. E’ un grande vantaggio nella corsa alla vittoria della regular season, ma ovviamente la strada è lunga: la Sidigas punta comunque ad avvalersi del fattore campo per tutta la durata dei playoff, così da aumentare le possibilità di raggiungere finalmente una finale che ha solo sfiorato nelle ultime stagioni. Trento è invece una delle squadre che sono ancora in corsa per la Final Eight di Coppa Italia: con una vittoria sarebbe sostanzialmente dentro per il gioco della classifica avulsa, perdendo dovrebbe invece sperare nella sconfitta di Cremona e Virtus Bologna. Prendere il primo obiettivo stagionale sarebbe importante, ma per Maurizio Buscaglia conta anche il lungo periodo e la crescita della squadra si sta rivelando quella giusta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trento Avellino non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrete comunque seguirla sulla piattaforma Eurosport Player: le immagini in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, saranno garantite con il pagamento di una quota per abbonarsi al servizio. Ricordiamo anche che sul sito del campionato, all’indirizzo www.legapallacanestro.com, troverete informazioni utili su questa partita come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI TRENTO

In casa la Dolomiti Energia ha decisamente svoltato: sono arrivate tre vittorie consecutive che hanno migliorato la situazione di classifica. Messe in riga Pesaro, Cremona e Torino: in particolare è stata importante la vittoria sulla Fiat, perchè ha dimostrato che questo gruppo non è appagato dalla finale a sorpresa conquistata la scorsa primavera ma vuole fare ancora meglio, correndo per lo scudetto. Perchè sia così bisognerà necessariamente migliorare il bilancio esterno: fino a qui una sola vittoria fuori casa, quella contro Brindisi dello scorso 10 dicembre. Troppo poco per pensare di fare strada nei playoff, soprattutto senza il vantaggio del campo; anche la scorsa domenica l’Aquila è caduta senza lottare, sconfitta da una Sassari che è volata sul +10 nel primo tempo e poi ha gestito la situazione. La squadra di Buscaglia ha tirato con il 21,4% dall’arco e sprecato tantissimo dalla lunetta (6/15), perdendo la sfida a rimbalzo e portando solo tre giocatori in doppia cifra, Dominique Sutton il migliore con 15 punti e 8 rimbalzi. Troppo discontinui alcuni dei protagonisti: Shavon Shields, che aveva dominato in Eurocup contro il Cedevita Zagabria, ha segnato 12 punti ma con appena 2 rimbalzi e perdendo 2 palloni, con una valutazione di 7 e un plus/minus di -12. Ancora peggio ha fatto Joao Gomes, decisamente da ritrovare sui livelli dell’anno passato: 3 punti con 2/8 e uno 0/4 dalla lunga distanza, 4 rimbalzi e una palla persa per -17 di plus/minus.

QUI AVELLINO

Altra stagione favolosa quella della Scandone, che è reduce da quattro vittorie consecutive; Stefano Sacripanti si sta rivelando uno dei migliori allenatori in Italia, è anche merito suo se un gruppo rinnovato in alcuni elementi chiave sta producendo un basket corale che è efficace. Come domenica scorsa: il miglior realizzatore del campionato, Jason Rich, si è limitato a 13 punti con appena 7 tiri e ha lasciato il palcoscenico a Bruno Fitipaldo (18 con 6 assist) e Dezmine Wells (17 con 8/12 dal campo) che hanno deciso la partita dominata contro la Virtus Bologna. Impressiona il fatto che ognuno sappia quello che deve fare in campo; impressiona che anche chi tocca pochi palloni in attacco (per esempio Lorenzo D’Ercole e Hamat Ndiaye) contribuisca con quelle piccole cose che alla fine risultano decisive (2 recuperi per l’azzurro, 6 rimbalzi e 4 stoppate per il centro senegalese). In più Avellino ha già battuto Milano, Venezia, Torino e Sassari, mettendo in riga di fatto tutte le migliori squadre di questo girone di andata: sicuramente significa molto, anche e soprattutto a livello psicologico in vista dei playoff, quando verosimilmente saranno queste le avversarie. Passano gli anni e cambiano i giocatori, da qui sono transitati alcuni grandi nomi (da Joe Ragland a James Nunnally) ma ogni volta la Scandone è sempre lì a dare fastidio alle grandi. Quest’anno potrebbe finalmente essere la volta buona per vedere la squadra irpina in una finale scudetto e la presenza di Ariel Filloy potrebbe essere determinante.

