Virtus Bologna Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Lega A1, 15^ giornata)

13 gennaio 2018

Virtus Bologna-Reggio Emilia è la partita di basket in programma oggi 13 gennaio 2017 al Pala Dozza: palla a due del derby emiliano atteso alle ore 20.45 per questo anticipo della 15^ giornata della Lega A1, ultimo turno del girone di andata. Si deciderà quindi tra oggi e domani la top eight che parteciperà alla prossima edizione della Coppa Italia e le V nere ancora sperano di potrebbe fare parte. Non così gli emiliani che giungono a questo incontro vantando appena la dodicesima posizione con solo 10 punti a bilancio. Anche in caso di successo i punti ottenuti non sarebbero comunque sufficienti per poi andarsi a giocare il prossimo mese di ottobre la coccarda tricolore numero 18 (dall’introduzione della formula delle Final Eight).

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Va innanzitutto segnalato che la partita tra Virtus Bologna e Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la sfida tutta emiliana sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI VIRTUS

La formazione di Ramagli torna in campo di fronte al caloroso pubblico di casa per affrontare nuovo derby emiliano, importante, anche se forse un poco meno sentito di quello contro la Fortitudo. Nel mirino delle V nere ovviamente oltre alla vittoria c’è anche l’approdo nella top eight della classifica generale della Lega A1 di basket che varrebbe, in questa 15^ giornata, un posto nel tabellone della prossima Coppa Italia. L’impresa per Bologna pare alla portata di mano nonostante il KO rimediato nel precedente turno per 87:59 contro Avellino, che ha portato a dichiarazioni gravi da parte dello staff nel post partita: sono 14 i punti messi in classifica. Bologna quindi dovrà vincere in questo anticipo e poi attendere la giornata di domenica: con il medesimo punteggio la squadra di Ramagli trova anche Cantù, Trento, e Cremona, ovvero le piazze dalla settima alla decima della graduatoria.

QUI REGGIO EMILIA

Come abbiamo detto anche in caso di vittoria la formazione di Menetti comunque non potrebbe punte a rientrare nella top eight per la prossima edizione della Coppa Italia. La Grissin bon infatti approda a questo turno di campionato con appena 10 punti e una distanza di 4 lunghezze dalle prime avversarie (se si esclude Capo d’Orlando che vanta in medesimo punteggio). Ciononostante ovviamente la Reggiana farà di tutto per mettere in difficoltà oggi le V nere e mettere a bilancio un nuova vittoria in questo particolare derby regionale. Non dobbiamo poi dimenticare che Reggio Emilia è di ritorno dalla nona sconfitta stagionale, subita contro Brindisi con il risicato risultato di 73-77: occorrerà quindi una nuova prova di carattere da parte dei biancorossi.

