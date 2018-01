Brescia Pistoia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Brescia Pistoia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge per la quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1

14 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Sassari, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Brescia Pistoia, al PalaGeorge di Montichiari, vale per la quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: si gioca alle ore 18.15 di domenica 14 gennaio. La Germani è qualificata alla Final Eight di Coppa Italia e ha dunque centrato un grande traguardo: partiva per la salvezza e invece si trova a giocare ancora la coppa. Tuttavia il momento è nero per una squadra che, partita con nove vittorie consecutive, non riesce più a ritrovare la via e ha bisogno di mettere insieme almeno qualche punto casalingo per non andare in affanno; giunti a questo punto, Brescia non può nascondere l’ambizione di partecipare ai playoff per la prima volta nella storia e sarebbe una delusione non centrarli dopo un girone di andata così. Pistoia soffre: penultima con appena quattro vittorie, deve provare a vincere un po’ ovunque se vuole evitare di essere scavalcata da Pesaro e rimanere fanalino di coda in classifica, scongiurando lo spettro di una retrocessione che certamente non si contemplava come possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Pistoia non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrete comunque seguirla sulla piattaforma Eurosport Player: le immagini in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, saranno garantite con il pagamento di una quota per abbonarsi al servizio. Ricordiamo anche che sul sito del campionato, all’indirizzo www.legapallacanestro.com, troverete informazioni utili su questa partita come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI BRESCIA

Tre sconfitte consecutive e quattro nelle ultime cinque: Brescia è decisamente in calo. La squadra lotta come dimostrano i risultati finali: la Germani non è mai affondata e avrebbe potuto vincere almeno a Milano, ma il problema del gruppo guidato da Andrea Diana è soprattutto di natura fisica. Anche mentale, perchè dopo un inizio del genere - specialmente per nulla atteso - al primo segnale di difficoltà non è semplice mantenere alte le motivazioni; in particolare però questa Brescia ha bisogno di tirare il fiato. Le rotazioni sono corte e non era certo una novità; sette-otto giocatori a seconda di quanto Franko Bushati o Benjamin Ortner siano utilizzati. Chiaramente man mano che si procede all’interno della stagione i nodi vengono al pettine; è stato così anche Torino, quando non è bastata nemmeno la super prestazione di David Moos (22 punti con 5/9 dall’arco) per garantire la vittoria. Al PalaGeorge non se ne fa un dramma: come detto la squadra partiva con il dichiarato obiettivo della salvezza e trovarsi con il record di 10-4 all’ultima di andata è sicuramente molto più di quanto ci si potesse aspettare. Ora però bisogna scongiurare il crollo, e provare a entrare nei playoff: entrambe le imprese non sono semplici, per la post season squadre partite molto meno bene sono in ripresa e anche realtà come Reggio Emilia e Trento arriveranno a infastidire la Germani e i suoi piani. Chiudere degnamente il girone di andata potrebbe essere utile per ritrovare fiducia e morale, anche in vista di una Coppa Italia che, già giocata lo scorso anno, andrà onorata fino in fondo con la possibilità di arrivare in finale.

QUI PISTOIA

Pistoia ha perso le ultime quattro partite, ma la striscia è iniziata dopo una fondamentale vittoria su Pesaro: il colpo interno del 3 dicembre potrebbe essere quello decisivo per rimanere in A1, almeno per il momento lo è ma stiamo parlando di un campionato che è arrivato soltanto alla fine del girone di andata. I problemi della The Flexx sono tanti, ma soprattutto risiedono nel rendimento esterno: dopo aver vinto a Capo d’Orlando nella prima della stagione, i toscani sono sempre stati battuti lontani dal PalaCarrara. Problema comune a tante squadre, ma altre però hanno un rendimento migliore tra le mura amiche; Pistoia è reduce dalla sconfitta interna contro Milano, una partita che può fare poco testo per la superiorità dell’avversario ma che in realtà ci dice molte cose. Per esempio, che in questo momento la The Flexx non può prescindere dalla coppia Ronald Moore-Deyan Ivanov, che ha segnato non a caso 30 dei 63 punti della squadra; poi, che Tyrus McGee può essere cavalcato offensivamente ma deve trovare maggiore continuità, e che questa squadra potrebbe cominciare a crescere nel momento in cui Yakhouba Diawara tornerà a essere un fattore come lo conoscevamo negli anni scorsi con altre maglie. Gli anni passano per il francese, ma il suo apporto in termini di esperienza può aiutare Pistoia a salvarsi; anche qui, come per Brescia, vale il discorso della coperta corta e non aiuta il fatto che Fabio Mian e Daniele Magro, in campo complessivamente per 25 minuti, non abbiano segnato nemmeno un punto. Non aiuta perchè Vincenzo Esposito ha bisogno di tutti: ognuno deve portare il proprio mattone.

