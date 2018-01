Brindisi Cantù/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Brindisi Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaPentassuglia. Ottimo momento per la Happy Casa che si è rimessa in corsa per la salvezza

14 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brindisi Cantù, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Brindisi Cantù al PalaPentassuglia si gioca alle ore 19:15 di domenica 14 gennaio e anche qui si conclude il girone di andata di basket Serie A1 2017-2018. La Happy Casa sta strenuamente lottando per la salvezza e arriva da due vittorie fondamentali, che le hanno fatto abbandonare l’ultimo posto in classifica e hanno migliorato una situazione che si stava facendo disperata. Ovviamente c’è ancora tanto tempo e bisogna stringere i denti e mantenere il livello, ma anche dal punto di vista mentale la squadra potrebbe essersi sbloccata. La Red October nonostante i tanti problemi societari sta dimostrando di essere un gruppo costruito con ambizione: al momento è in bilico tra la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e l’esclusione, con una vittoria potrebbe riuscire a entrare nel tabellone ma, anche se non dovesse farcela, il suo girone di andata resterebbe di valore e la posizionerebbe in totale corsa per i playoff, che viste le premesse estive sarebbero visti come una sorta di capolavoro sportivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brindisi Cantù non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrete comunque seguirla sulla piattaforma Eurosport Player: le immagini in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, saranno garantite con il pagamento di una quota per abbonarsi al servizio. Ricordiamo anche che sul sito del campionato, all’indirizzo www.legapallacanestro.com, troverete informazioni utili su questa partita come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI BRINDISI

Brindisi aveva aperto la stagione con cinque sconfitte; ha vinto due delle prime 12 partite, poi ha ottenuto lo stesso numero di successi nelle ultime due gare giocate. Il colpo contro Varese è importantissimo perchè arrivato in overtime contro una diretta concorrente per la salvezza, e perchè la Happy Casa ha saputo allungare nel supplementare dopo aver subito una rimonta che avrebbe potuto metterla ko; la grande vittoria però è stata quella del PalaBigi, la prima ottenuta in trasferta in questo campionato. Contro una Reggio Emilia in ripresa e con molto più talento, Brindisi è andata a rimontare 10 punti di svantaggio nell’ultimo periodo: Donta Smith aveva già dominato contro Varese e si è ripetuto domenica, mettendo 15 punti e 5 rimbalzi senza errori dal campo e risultando perciò il giocatore che mancava a questa squadra per svoltare. Ovviamente ottime le prestazioni di Cady Lalanne (13 punti e 9 rimbalzi, pur se con 5 palle perse) e Nic Moore, 13 punti e 6 rimbalzi; ha leggermente steccato Scott Suggs che ha perso 4 palloni, ma alla fine ha portato a casa 16 punti tirando 7/11 dal campo e dunque anche lui ha contribuito alla vittoria. La parola d’ordine per i pugliesi adesso è: confermarsi. Vincere una o anche due partite contro squadre superiori può capitare nell’arco di una stagione, ma nel girone di ritorno la Happy Casa dovrà dimostrare di potersi ripetere e soprattutto dovrà vincere le sfide dirette, provando anche a girare la differenza canestri laddove serva (cioè sostanzialmente ovunque) e lasciandosi alle spalle una o due squadre per viaggiare con maggiore tranquillità. Difficile, ma oggi non impossibile.

QUI CANTU’

Record al 50% per i brianzoli, e come detto lo attendevano in pochi; l’ultima vittoria è quella roboante contro Capo d’Orlando, una partita nella quale la Red October è partita con un clamoroso 26-7 e poi si è permessa di gestire i momenti della partita, tornando ad allungare nel terzo periodo. I 96 punti segnati mettono in mostra la qualità della fase offensiva di questa squadra: basti pensare che Randy Culpepper, uno dei migliori marcatori del nostro campionato, si è fermato a 9 punti (3/10) giocando una delle peggiori partite della sua stagione (comunque 3 recuperi e 5 assist, 13 di valutazione) ma nonostante questo Cantù ha sfiorato quota 100, trovando i 18 punti di Jaime Smith, i 16 di Jeremy Chappell e i 15 di Charles Thomas. Una squadra che si avvale anche dell’intensità messa sul parquet da Christian Burns: 8 punti e 8 rimbalzi, e non è un caso che il lungo azzurro sia risultato come uno dei migliori nel dato del plus/minus (+13). Per Cantù giocare le Final Eight di Coppa Italia sarebbe importante per l’autostima, e potrebbe rappresentare un punto di svolta nella corsa ai playoff; chiaramente non era questo un obiettivo stagionale obbligatorio, ma il percorso di crescita può passare anche da qui. Per raggiungere la post season, nel lungo periodo è necessario che i brianzoli migliorino il loro rendimento esterno: fuori casa hanno vinto soltanto a Pistoia e Torino, perdendo invece le ultime due uscite contro Milano e Reggio Emilia. Se non altro la pratica salvezza dovrebbe essere chiusa, anche se in questo campionato non si può mai stare tranquilli nemmeno in questo senso.

