Capo d'Orlando Cremona/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Capo d’Orlando Cremona si gioca alle ore 17:00 di domenica 14 gennaio e chiude il girone di andata di basket Serie A1 2017-2018. E’ una grande occasione soprattutto per la Vanoli, che in questa trasferta del PalaSikeliArchivi si gioca le speranze di partecipare alla Final Eight di Coppa Italia: dopo un avvio difficile Cremona ha trovato il passo giusto e adesso può addirittura ambire ai playoff, risultato che sarebbe incredibile se pensiamo che lo scorso maggio era retrocessa ed è tornata nel massimo campionato solo per l’esclusione di Caserta. Capo d’Orlando, reduce dalla sconfitta in Champions League, sta perdendo terreno; non può più qualificarsi per la Coppa Italia ma vuole comunque chiudere l’andata con una vittoria e lanciarsi in chiave salvezza, dove tutto sommato le cose stanno andando bene, e soprattutto provare a mettere fieno in cascina per un’eventuale corsa alla post season, con le somme che ovviamente si tireranno più avanti ma con tante squadre che sanno anche di non poter perdere tempo e occasioni utili per aumentare le loro possibilità.

La sconfitta di Salonicco ha sancito di fatto l’eliminazione della Betaland dalla Champions League: mancano quattro partite da giocare nel girone e la squadra di Gennaro Di Carlo dovrebbe recuperare tre gare agli stessi greci anche solo per provare a prendersi un posto in Europe Cup. Da una parte ovviamente c’è delusione per il risultato, dall’altra però una seconda parte di stagione senza le coppe potrebbe far sbocciare una squadra che ha già dimostrato di avere qualità e che potrebbe dunque correre davvero per un posto nei playoff. Martedì pomeriggio Capo d’Orlando ha tenuto botta per un tempo, chiudendo il primo quarto in vantaggio e rimanendo a contatto anche all’intervallo lungo; poi però la maggiore profondità del Paok è venuta allo scoperto e per la SikeliArchivi c’è stato ben poco da fare. Se non altro la partita è servita per far emergere Vojislav Stojanovic e Mirza Alibegovic, due giocatori che potranno fare molto comodo da qui a maggio e che sono stati protagonisti in assenza di Eric Maynor e sopperendo alla serata storta di alcuni dei big, anche di Engin Atsur che dopo un ottimo avvio si è un po’ perso. In campionato la Betaland è reduce da tre sconfitte consecutive; a preoccupare non è tanto il bilancio – le avversarie erano Avellino, Venezia e Cantù – quanto il fatto che lo scarto medio sia stato di 27,7 punti e che la squadra sia affondata senza praticamente avere una chance di vincere. Di più: se consideriamo le sconfitte precedenti, notiamo che Capo d’Orlando ha subito ventelli anche a Varese e Brescia mentre contro Pistoia ha perso di 16; solo Milano e Torino sono state tenute lì fino alla fine, dunque quando è in serata storta questa squadra affonda.

Momento fantastico per la Vanoli: la squadra di Cremona ha vinto le ultime tre partite mettendo in fila Brindisi, Brescia e Varese. Prima e terza affermazione di questa serie sono particolarmente importanti perché arrivate contro squadre che stanno lottando per salvarsi; vero che al momento Cremona non è coinvolta in questo scenario, ma se le cose dovessero peggiorare nel girone di ritorno questi punti saranno oro che cola. Intanto però la squadra di Meo Sacchetti ha la grande possibilità di prendersi le Final Eight: come detto un traguardo impensabile alla vigilia del campionato, ma che è diventato possibile grazie alla crescita esponenziale che i giocatori sono riusciti a evidenziare. Contro Varese ha stupito soprattutto il fatto che ben quattro giocatori siano andati in doppia cifra; Cremona ha sempre bisogno delle prestazioni di Darius Johnson-Odom che rimane il leader tecnico, ma l’americano ha segnato 17 punti con 6/14 al tiro e dunque non ha strafatto, lasciando il proscenio anche ad altri giocatori. Pur con un Travis Diener da 3 punti e un assist e il cugino Drake nemmeno utilizzato, Cremona è riuscita a vincere: il segreto sta anche nell’acquisizione di un Simone Fontecchio sempre più importante e in come tanti giocatori portano il loro mattoncino. Per esempio Marco Portannese: era stato fondamentale nella vittoria di Brescia, domenica scorsa ha segnato 7 punti con 2/3 dall’arco e ha quindi dimostrato che anche toccando e gestendo pochi palloni può risultare decisivo. Una bella notizia per Sacchetti, che chiede in questa andata un ultimo sforzo ai suoi ragazzi per centrare l’obiettivo Final Eight.

