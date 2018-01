Olimpia Milano Venezia/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Olimpia Milano Venezia: streaming video Rai.tv, orario e risultato live del big match nella 15^ giornata del campionato di basket Serie A1. Si gioca al Mediolanum Forum di Assago

14 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Venezia, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Venezia, al Mediolanum Forum, è il posticipo della quindicesima giornata di basket Serie A 2017-2018 e si gioca domenica 14 gennaio, con palla a due alle ore 20:45. Ci si gioca il primo posto in regular season, di fatto: non tanto in termini di tabellone di Coppa Italia, quanto per il finale della stagione e il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Al netto della classifica, la partita è anche simbolica: si incrociano infatti sul parquet la squadra che da tanti anni è indicata costantemente come la grande favorita (soprattutto per un discorso di possibilità economiche) e quella che ha vinto l’ultimo scudetto, un po’ a sorpresa ma di fatto sublimando un percorso di crescita che era iniziato qualche stagione prima. La sfida arriva inoltre all’ultima giornata dell’andata, quando cioè i roster hanno avuto tutto il tempo per amalgamarsi e integrare i nuovi arrivi, e hanno anche preso l’abitudine a giocare il doppio impegno (sicuramente più probante per l’Olimpia, che affronta l’Eurolega). Ad ogni modo la situazione attuale vede Milano con un bilancio di 11 vittorie e 3 sconfitte, mentre la Reyer ha vinto una partita in meno; equilibrio anche nella classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Venezia è una delle partite che in questa giornata di Serie A1 saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Rai Sport oppure su Rai Sport +, e ovviamente in assenza di un televisore potrete seguire la gara anche in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Basterà infatti visitare, senza costi aggiuntivi, www.raiplay.it e selezionare poi il canale di riferimento; inoltre sul sito www.legabasket.it troverete informazioni utili su questa partita, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

OLIMPIA MILANO VENEZIA: DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

QUI OLIMPIA MILANO

L’Olimpia torna a casa dopo aver giocato due partite in trasferta; le ha vinte entrambe contro Pesaro e Pistoia, mentre in precedenza aveva regolato al Forum Cantù e Brescia. L’ultima sconfitta della squadra meneghina è quella di Torino; se vogliamo individuare qualcosa di negativo nel rendimento di Milano è proprio il fatto di aver perso contro tre big come la Fiat, Sassari e Avellino. Questa sera si potrebbe registrare il quarto ko contro una pretendente allo scudetto o comunque alla semifinale dei playoff, e questo ovviamente sarebbe un punto da non sottovalutare per un Simone Pianigiani che sa bene come questo gruppo abbia ancora margini di miglioramento ma non possa dare per scontate le sue vittorie.

Come sempre succede con squadre superiori però il problema resta quello della concentrazione e degli stimoli: che l’Olimpia giocherà i playoff è una certezza e non da oggi, può esserlo meno il fatto che lo farà da testa di serie numero 1 ma per una squadra simile anche non avere il vantaggio del fattore campo in un’eventuale serie può non costituire un problema insormontabile, come del resto aveva già ampiamente dimostrato nelle passate stagioni. Nell’ultima vittoria, quella del PalaCarrara, la buona notizia è stata la prestazione di Dairis Bertans, finalmente concreto nella metà campo offensiva e in grado di segnare 16 punti per guidare i suoi; la nota negativa invece è arrivata da Mindaugas Kuzminskas, che deve ancora inserirsi negli schemi della squadra – e questo si poteva immaginare – ma ha comunque tirato malissimo, sistemando qualche statistica soltanto nel garbage time. Sia come sia gli ultimi minuti, nei quali Pianigiani lo ha comunque tenuto in campo, possono essere utili per aver trovato un po’ di fiducia in vista dei prossim impegni.

QUI VENEZIA

Sono tre le vittorie consecutive della Reyer entrando in questa partita: l’ultimo ko è quello di Brescia, che è stato nettissimo e che aveva chiuso un periodo decisamente negativo fatto di tre ko in serie, tra cui quello di Avellino che potrebbe essere potenzialmente importante per la classifica finale. Venezia ha il vantaggio, rispetto ad altre squadre, di non aver rivoluzionato il roster dello scorso anno; tuttavia ha dovuto assorbire importanti addii come quelli di Tyrus McGee, Ariel Filloy e Melvin Ejim e in più nel corso della stagione ha perso Michael Bramos per infortunio. Il rientro di Stefano Tonut rappresenta il punto importante per coach Walter De Raffaele, che ha un esterno di valore in più da buttare nella mischia; la squadra è amalgamata e ha il solo problema di confermarsi, perché a differenza della scorsa trionfale stagione Venezia non è più una sorpresa e, avendo vinto lo scudetto, tutte le avversarie la aspettano al varco.

La vittoria contro Rosa Radom, che ha avvicinato la qualificazione al prossimo turno della Champions League, è arrivata in overtime ed è stata importante per due motivi: il primo risiede nel fatto che la Reyer è stata sotto per tutta la partita anche con uno svantaggio in doppia cifra, ma è riuscita a rimontare fino alla vittoria. Il secondo motivo invece è da ricercarsi nella prestazione di Mitchell Watt e Gediminas Orelik, proprio due dei nuovi arrivi che sono stati i migliori in campo e sono risultati decisivi nella sesta affermazione lagunare in Europa. Adesso questo test contro l’Olimpia Milano arriva al punto giusto, per verificare quali siano le reali ambizioni della squadra e le sue possibilità in termini di bis tricolore; attenzione ovviamente al fatto che queste due realtà potrebbero incrociarsi in un’eventuale serie playoff, e dunque questa partita del Forum potrebbe essere un gustoso antipasto.

