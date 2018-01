Siena Casale Monferrato/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A2 ovest, 16^ giornata)

Diretta Siena Casale Monferrato: info streaming video e tv del match che vedrà i toscani contro la 1^ della classifica. Senesi in campo dopo il KO con Tortona in trasferta.

14 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Siena Casale Monferrato (LaPresse)

Siena-Casale Monferrato è la partita di basket attesa oggi domenica 14 gennaio 2018 presso il Pala Estra per la 15^ giornata del campionato A2 del girone Ovest: palla a due programmato alle ore 18.00. La ex Mens Sana torna a giocare in casa con la voglia di rimediare al KO subito contro Tortona nella giornata precedente. Di contro però la formazione di coach Mecacci si troverà i piemontesi, che registrano la prima posizione nella classifica del girone e hanno giù messo in cassaforte un posto nel prossimo tabellone della Coppa Italia di Lega. Non si annuncia quindi un incontro semplice per i biancoverdi in questa ultima giornata del turno di andata, anche se di solito di fronte al proprio pubblico, i senesi sono spesso riusciti a mettere in campo buone prestazioni.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la patita tra Siena e Casale Monferrato non sarà trasmessa in diretta tv e purtroppo non sono state fornite indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match; le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, arriveranno tramite il sito ufficiale www.legapallacanestro.com, da ricordare anche gli account ufficiali messi a disposizione dalle due società sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

QUI SIENA

Non è certo stata una prima parte di stagione entusiasmante per Siena: la squadra toscana, giunta a questa prima giornata del girone di ritorno, infatti più vantare appena 12 punti messi a bilancio finora e appena 6 successi di cui uno solo arrivato nell’overtime. Non un granché quindi per la formazione di coach Mecacci che pure appare comunque rincuorata dal fatto che 5 delle affermazioni biancoverdi siano arrivate tutte di fronte al pubblico di casa. Numeri a parte, di fronte a Casale Monferrato, leader delle stagione del girone Ovest, Siena oggi dovrà mettere in campo qualcosa di più e ovviamente non sarà affatto semplice, a prescindere dal KO rimediato con Tortona per 86:72 nella precedente giornata del campionato.

QUI CASALE MONFERRATO

Di tutt’altro genere invece i numeri e il percorso osservato fin qui dalla squadra di Ramondino: prima piazza della graduatoria del girone Ovest a quota 24 punti e un posto già assicurato nella prossima tabellone della Coppa Italia. Per la squadra piemontese il bilancio racconta di soli tre KO, tutti però subiti negli ultimi 5 incontri di campionato Serie A2. Dopo in inizio spettacolari di stagione la Novipiù pare aver rallentato il ritmo, come abbiamo visto due turni fa contro Legnano, vittoriosa per 74-65 in casa. Ecco quindi che contro una delle squadre fanalini di coda, Ramondino e i suoi vorranno mettere in campo una nuova prestazione di forte carattere per rimettere le cose a posto in graduatoria anche tra i primi rivali in stagione.

