Varese Torino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Varese Torino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalA2A ed è valida per la quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1

14 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Varese Torino, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Varese Torino si gioca alle ore 18:00 di domenica 14 gennaio; anche al PalA2A si conclude il girone di andata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Siamo dunque nella quindicesima giornata: situazioni molto diverse per due società storiche della nostra pallacanestro. La Openjobmetis è in caduta libera, non riesce a rialzare la testa ed entra nella giornata con il penultimo posto in classifica, ancora una volta dovendo lottare per evitare la retrocessione come già accaduto nelle ultime stagioni. A favore dei lombardi gioca il fatto che tante sfide dirette al ritorno saranno in casa e gli scarti da rimontare non sono impossibili, ma certamente questa Varese era attesa a ben altro campionato pur se l’obiettivo principale rimaneva quello della salvezza. Torino invece è una delle squadre già qualificate alla Final Eight di Coppa Italia; sta facendo benissimo anche in Eurocop e, nonostante qualche tentennamento che poteva essere previsto – il roster di fatto è tutto nuovo o quasi – la squadra di Luca Banchi sta tenendo fede a quelle che erano le ambiziose aspettative estive, dimostrando di aver davvero costruito un gruppo che può lottare per grandi traguardi. Vincendo a Masnago, la Fiat chiuderebbe il girone di andata con 10 vittorie in 15 partite: niente male davvero, e soprattutto la conferma di potersi addirittura giocare il primo posto in regular season se il trend resterà questo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Varese Torino è una delle partite che in questa giornata di Serie A1 saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Eurosport 2, e ovviamente in assenza di un televisore potrete seguire la gara anche in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per attivare la piattaforma Eurosport Player dovrete pagare una quota per abbonarvi; inoltre sul sito www.legabasket.it troverete informazioni utili su questa partita, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI VARESE

Quattro sconfitte consecutive per la Openjobmetis: passino quelle contro Reggio Emilia e Cremona (che in trasferta è sempre stata una bestia nera), quelle che invece bruciano sono arrivate contro Virtus Bologna e Brindisi. La prima in casa dopo un supplementare, e con errori scolastici che hanno negato due punti ampiamente alla portata; la seconda contro l’ultima in classifica, anche qui in overtime, in una gara che se vinta avrebbe quasi chiuso i conti e regalato ai biancorossi ben altro scenario. Le cose stanno progressivamente declinando: Varese non ha mai vinto in trasferta in questo campionato e recentemente ha perso anche Antabia Waller per un grave infortunio, dovendo intervenire sul mercato con l’acquisizione dell’ex Nizhny Novgorod Siim-Sander Vene. In più l’atmosfera intorno alla squadra è tesa: dopo la trasferta di Cremona un gruppetto di ultras ha passato i limiti consentiti in un alterco con il direttore sportivo Claudio Coldebella, un diverbio nel quale si è venuti anche alle mani. Di certo non è questo quello che serve alla Openjobmetis: Attilio Caja sa bene che dal punto di vista fisico il suo gruppo deve ancora emergere e, almeno su questo, il tecnico è una garanzia come già dimostrato lo scorso anno. Tuttavia attenzione a tirare troppo la corda, perché la situazione è davvero complessa: una vittoria importante sarebbe l’ideale per ridare fiducia a tutto l’ambiente e, in questo senso, battere una grande squadra come Torino farebbe tornare un po’ di sereno in seno alla squadra, che poi si lancerebbe con molta più autostima nel girone di ritorno che dovrà essere il vero e definitivo banco di prova.

QUI TORINO

La Fiat sta senza ombra di dubbio disputando un ottimo campionato, ma deve ancora svoltare in trasferta: l’ultima vittoria esterna risale al 5 novembre contro Venezia ed è stata la seconda di due in campionato. Da allora Torino è caduta a Pistoia, Bologna e Trento: certo siamo ai dettagli perché il rendimento al PalaRuffini è eccellente, ma per avere davvero una possibilità di vincere la regular season – significherebbe avere il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff – bisognerà iniziare a piazzare qualche colpo esterno per fare davvero la differenza rispetto a squadre che al momento attuale appaiono decisamente più strutturate, e che dunque hanno più possibilità di mettere a segno una striscia. Resta che questa Auxilium sta gestendo alla grande il doppio impegno campionato-Eurocup; Luca Banchi in più si sta dimostrando un ottimo tecnico perché in questa prima parte di stagione ha già dovuto risolvere alcuni problemi come la presenza “ingombrante” di Sasha Vujacic e Lamar Patterson, non a caso entrati nelle cronache dal verso sbagliato per una presunta difficoltà nei rapporti. Casualmente o meno, Patterson da quel momento ha iniziato a giocare il suo miglior basket e anche Vujacic ha dato ottimi segnali di ripresa; la crescita di Torino però passa inevitabilmente dalle piccole cose garantite dai gregari (su tutti uno scintillante Antonio Iannuzzi) e sulla consapevolezza che Diante Garrett è riuscito a prendersi in termini di leadership. Il playmaker può essere il giocatore giusto per portare Torino a grandi risultati: staremo a vedere se sarà così, intanto vincere a Varese sarebbe un ottimo modo per finire il girone di ritorno e dimostrare a tutto l’ambiente torinese che questa squadra può ancora togliersi enormi soddisfazioni.

© Riproduzione Riservata.