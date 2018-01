Dimissioni Luca Banchi/ Basket news: l'allenatore di Torino si dimette a sorpresa

La notizia delle dimissioni di Luca Banchi da capo allenatore di Torino basket arriva come un fulmine a cielo sereno: la società piemontese starebbe provando a fargli cambiare idea

15 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Luca Banchi con Antonio Iannuzzi (Foto LaPresse)

Incredibile a Torino: coach Luca Banchi ha rassegnato le dimissioni, notizia anticipata dalla redazione di Sky Sport e poi confermata anche se le indiscrezioni di Sportando parlano della possibilità di ricucire lo strappo, se non altro come tentativo da parte di una società presa totalmente in contropiede dalla decisione dell’allenatore. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate da Banchi - quelle dopo la vittoria di Varese - non c’erano stati segnali di uno strappo; si parla di “differenze di vedute” con la proprietà, il che può significare presumibilmente due cose. La prima: nonostante l’ottimo rendimento la società non era soddisfatta dello stato dei lavori. La seconda, che è forse la più probabile anche cercando eventuali episodi nel passato recente: Banchi chiedeva uno sforzo supplementare in termini di mercato nel tentativo di fare il salto di qualità, e qui si è scontrato con la dirigenza. Sia come sia, in casa Torino si apre un momento difficile: Banchi era stato fortemente voluto in panchina come condottiero di un progetto di crescita esponenziale e i risultati stavano dando ragione. Quinto posto in campionato al termine del girone di andata (10-5 e quarto di Coppa Italia da giocare contro Venezia), Top 16 di Eurocup iniziata con la vittoria sul Bayern Monaco e corsa concreta verso i quarti; eppure questo non è bastato perchè Banchi non rassegnasse le dimissioni.

QUALE FUTURO PER TORINO?

Se lo strappo non verrà ricucito, in panchina potrebbe finire Paolo Galbiati, il vice di Banchi che se non altro prenderebbe in mano la squadra per un periodo di tempo limitato; poi, eventualmente, la Fiat dovrebbe rivolgersi al mercato degli allenatori per individuare un degno sostituto del toscano. Già, ma chi? Operare in emergenza e a stagione in corso non sarà semplice: i tecnici più quotati sono già piazzati, l’ultimo in ordine di tempo ad essersi accasato è Frank Vitucci che, peraltro, aveva già allenato Torino tra il dicembre 2015 (ancora in corsa) e il maggio 2017, senza mai davvero brillare. Difficile pensare al veneziano se anche fosse stato libero; per di più l’addio di Banchi potrebbe anche portare al malcontento di alcuni componenti del roster che con lui avevano trovato un certo amalgama. Il grossetano ha vinto due scudetti come capo allenatore: quello che ha definitivamente chiuso la striscia di Siena (nei primi sei era l’assistente di Simone Pianigiani) e quello che l’Olimpia Milano aveva ottenuto dopo un’attesa di 18 anni. Banchi ha anche nel palmarès un playoff di Eurolega, che rappresenta il punto europeo più alto dell’Olimpia in epoca recente; e insieme a Carlo Recalcati (che lo aveva fatto con Varese e Fortitudo Bologna) rimane l’unico allenatore capace di vincere due scudetti consecutivi con due squadre diverse. A proposito: Charlie ha lasciato Cantù in estate ed è su piazza. Che possa essere lui il sostituto di Banchi?

