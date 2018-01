Monaco Sassari/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Monaco Sassari: streaming video e tv, orario, risultato live. In Champions League di basket difficile trasferta monegasca per la Dinamo (oggi 16 gennaio)

16 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Monaco-Sassari (LAPRESSE)

Monaco Sassari si gioca questa sera, martedì 16 gennaio 2018: palla a due in programma alle ore 18.30 presso l’Arena Stade Louis II di Monaco, impianto che sorge vicino all’omonimo stadio ospita gli incontri casalinghi della formazione monegasca, che ai fini sportivi è considerata francese. La partita è valida per l’undicesima giornata della Basketball Champions League, quarta sfida del girone di ritorno della competizione europea che è ricominciata settimana scorsa dopo la pausa per le festività natalizie. Prima di questo turno la classifica del Gruppo A non è molto favorevole a Sassari, che con quattro vittorie e sei sconfitte occupa il quinto posto, una posizione che sarebbe però insufficiente per avanzare alla prossima fase. Ricordiamo infatti che il regolamento della Champions League prevede che, al termine di questa prima fase a gironi, le prime quattro squadre di ogni gruppo accederanno alle Last 32, mentre quinte e seste scivoleranno in Europe Cup, settima e ottava invece vedranno finire la loro stagione internazionale. Il Monaco per di più è l’avversario in assoluto più difficile, primo ancora a punteggio pieno con dieci vittorie in altrettante partite: le prime quattro rischiano di allontanarsi ancora di più per il Banco di Sardegna Sassari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Champions League di basket tra AS Monaco e Sassari non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche. Ci sarà anche una differita su Rai Sport + HD, visibile pure in streaming video tramite Rai Play alle ore 20.30.

LA SITUAZIONE

La stagione del Banco di Sardegna Sassari è stata particolare: un inizio complicato che aveva portato il coach Federico Pasquini a presentare le proprie dimissioni alla società, che però le ha respinte; poi il rilancio che ha riportato i sardi su posizioni più consone alla loro tradizione recente, ma dopo Natale un nuovo rallentamento, in particolare in campionato, mentre in Champions League la posizione della Dinamo resta piuttosto delicata. Insomma, per ora la stagione di Sassari non può certamente essere giudicata come positiva: in campionato c’è ancora molto tempo per invertire la tendenza, in Champions League invece il tempo comincia a stringere e per questo motivo bisognerà cercare l’impresa anche sul campo di una squadra che fino a questo momento ha sempre vinto. Non sarà naturalmente facile per il Banco di Sardegna andare a vincere nel Principato di Monaco, ma bisognerà provarci perché una vittoria potrebbe dare una svolta a una stagione fino a questo momento troppo altalenante, svolta che farebbe molto bene anche dal punto di vista psicologico.

© Riproduzione Riservata.