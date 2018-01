Unics Kazan Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Eurocup)

Diretta Unics Kazan Reggio Emilia: streaming video e tv, orario, risultato live. Trasferta russa per la Grissin Bon nella Eurocup di basket (oggi 16 gennaio)

16 gennaio 2018

Diretta Unics Kazan Reggio Emilia (LaPresse)

Unics Kazan Reggio Emilia si gioca questo pomeriggio, martedì 16 gennaio 2018: palla a due in programma alle ore 17.00 italiane (le 19.00 locali) presso la Basket Hall di Kazan, in Russia, dove i padroni di casa dell’Unics Kazan ospiteranno la Grissin Bon Reggio Emilia nella terza giornata della Top 16 della Eurocup di basket, che entra dunque sempre più nel vivo. Siamo infatti all’ultima giornata d’andata di questa seconda fase a gironi che caratterizza la Eurocup: le sedici squadre rimaste in corsa sono state divise in quattro gruppi da quattro squadre ciascuno e le prime due di ogni girone si qualificheranno ai quarti di finale. Nel girone H comanda proprio Kazan con due vittorie in altrettante partite: la trasferta russa sarà dunque durissima per Reggio Emilia, che finora ha vinto in casa contro Limoges e perso in trasferta contro il Villeurbanne in questo gruppo che comprende infatti ben due squadre francesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita della Eurocup di basket tra Unics Kazan Reggio Emilia non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.eurocupbasketball.com/eurocup, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La stagione di Reggio Emilia finora non è stata molto positiva, certamente al di sotto di quello che la Grissin Bon di coach Massimiliano Menetti ci aveva abituato a fare negli scorsi anni. In Eurocup a dire il vero le cose stanno andando abbastanza bene: ottenuta la qualificazione alle Top 16, la seconda fase è iniziata con una vittoria in due partite e dunque possiamo parlare di una Reggiana in linea con le proprie ambizioni. Il problema è in campionato: dopo avere raggiunto la finale scudetto sia nel 2015 sia nel 2016, quando ha vinto pure la Supercoppa Italiana, quest’anno Reggio Emilia non ha raggiunto nemmeno la Final Eight di Coppa Italia ed anzi fa parte del gruppo di sei squadre che al momento lottano per evitare l’ultimo posto che a fine stagione vorrà dire retrocessione. Il bilancio di Reggio Emilia in questa Serie A parla infatti di appena cinque vittorie a fronte di dieci sconfitte, anche se molto pesano i sei rovesci consecutivi ad inizio campionato: da allora la situazione è sicuramente migliorata, ma ancora troppo poco per lottare per le posizioni che contano, come gli emiliani si erano abituati a fare.

