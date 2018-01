Buducnost Trento/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Buducnost Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca alla Moraca per la seconda giornata nel girone G della Top 16 di basket Eurocup

17 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Buducnost Trento, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Buducnost Trento si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 17 gennaio, presso la Moraca di Podgorica: partita valida per la terza giornata del girone G nella Top 16 di basket Eurocup 2017-2018. Una partita già potenzialmente decisiva: le due squadre infatti sono seconde in classifica con una vittoria e una sconfitta, e al momento attuale una delle due sarebbe eliminata. Questo significa che la doppia sfida potrebbe decidere la qualificazione ai quarti di finale: l’Aquila sa bene di dover provare a fare il colpo grosso in Montenegro, così da avere un sostanziale vantaggio in vista del ritorno e riuscendo così a tenere a distanza il Cedevita Zagabria, attualmente ultimo. Vola invece verso la qualificazione il Lokomotiv Kuban, una squadra ancora imbattuta in Eurocup e onestamente di un altro livello per quello che ha mostrato fino a qui.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Buducnost Trento non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre potrete assistere a questa partita di Champions League su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: la diretta streaming video è garantita dalla piattaforma Eurosport Player, che trasmette le partite delle coppe europee di basket oltre a quelle di campionato. Servirà abbonarsi tramite una quota da versare; sul sito www.basketballcl.com troverete invece informazioni utili sulla partita, per esempio le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI BUDUCNOST

Il Buducnost è una squadra da non sottovalutare: lo sa bene Reggio Emilia che alla Moraca aveva perso la prima partita di questa Eurocup. I montenegrini avevano approcciato alla grande il torneo europeo, vincendo le prime tre gare; poi è arrivato un sensibile calo che ha portato la squadra a vincere solo due volte nelle ultime sette, garantendosi comunque la Top 16 con il record di 5-5. Alla Moraca il Buducnost ha perso soltanto due volte nei suoi sei impegni: il fatto che su questo parquet siano passate solo Bayern Monaco e Lokomotiv Kuban, vale a dire le due squadre più competitive di questa Eurocup, la dice lunga su questo gruppo allenato da Aleksandar Dzikic e nel quale ci sono alcuni volti noti - su tutti quello di Nemanja Gordic, visto a Roma tra il 2010 e il 2012. Nell’ultima partita giocata il Buducnost è andato a vincere a Zagabria, ribaltando 9 punti di svantaggio accumulati nel primo tempo con uno straordinario 29-13 nel terzo periodo; 18 punti, 4 rimbalzi e 4 assist per Gordic ma il vero matchwinner, se così possiamo chiamarlo, è stato Sead Sehovic che ha chiuso con 16 punti (6/8 dal campo), il 100% in lunetta e 8 rimbalzi perdendo un solo pallone. Pian piano il Cedevita ha rosicchiato punti agli ospiti che, arrivati a +11 (62-73) si sono incredibilmente bloccati incassando un parziale di 13-5 e rischiando di subire la tripla del pareggio, mai arrivata grazie alla palla pesa da Dzanan Musa.

QUI TRENTO

La stagione della Dolomiti Energia fino a questo momento può essere riassunta nelle due partite finora giocate in Top 16 e nella singola sfida di campionato contro Avellino: questa squadra è capace di grandi cose ma anche di scivoloni senza appigli. Contro il Cedevita, Trento ha rimontato uno svantaggio in doppia cifra arrivando addirittura a vincere di 11 punti con un secondo tempo da 52-30; poi è miseramente caduta a Krasnodar dove, anche tenuto conto della superiorità dell’avversario, il gruppo trentino è miseramente crollato senza opporre alcuna arma ai russi. Sabato sera invece l’Aquila ha condotto per quasi tutta la partita contro la capolista di Serie A1: trovando una straordinaria giornata da parte di Dominique Sutton (27 punti con 11/16, 4 rimbalzi e 25 di valutazione) ha accarezzato il colpo grosso ma nel quarto periodo ha subito un parziale di 9-25 con appena due canestri dal campo e il 22,2% da 2 punti. Per Trento è così sfumata la possibilità di arrivare alla Final Eight di Coppa Italia, che era il primo obiettivo stagionale; ora, nella seconda trasferta stagionale in Eurocup, la Dolomiti Energia dovrà dimostrare di poter rialzare la testa perchè vincere questa sera è davvero troppo importante. A tale proposito, dobbiamo dire che Trento è 2-4 nelle trasferte di Eurocup: un dato tutto sommato accettabile, soprattutto considerate le due affermazioni in fila nel primo turno quando la squadra aveva le spalle al muro.

