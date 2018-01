Olimpia Milano Unicaja Malaga/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Unicaja Malaga streaming video e tv, orario, risultato live. Nuovo impegno per l’Armani Exchange nella Eurolega di basket (oggi 17 gennaio)

17 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano Malaga, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Unicaja Malaga si gioca questa sera, mercoledì 17 gennaio 2018: palla a due in programma alle ore 20.45 presso il Mediolanum Forum di Assago, naturalmente sede delle partite casalinghe dell’Armani Exchange, come si chiama in Coppa l’Olimpia. Siamo giunti alla diciottesima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket, che si avvicina sempre di più al momento dei verdetti decisivi, che a dire il vero per l’Olimpia Milano sono di fatto già chiari. Infatti la squadra di coach Simone Pianigiani ha raccolto solamente quattro vittorie a fronte di ben 13 sconfitte nelle prime 17 giornate, le speranze di lottare per una posizione fra le prime otto sono evaporate da qualche settimana e d’ora in poi non si potrà fare altro che cercare di chiudere con dignità l’ennesima stagione deludente in Eurolega. Anche l’Unicaja Malaga non è messa benissimo, ma se non altro gli spagnoli con un bilancio di 7-10 possono ancora sperare: per loro vincere a Milano potrebbe essere decisivo per tenere accesa la speranza, le motivazioni saranno di sicuro maggiori per Malaga.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita della Eurolega di basket tra Olimpia Milano Unicaja Malaga non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.euroleague.net/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La stagione dell’Olimpia Milano è stata finora francamente deludente. In Italia l’Armani non sta affatto dominando: ha chiuso infatti il girone d’andata alle spalle di Avellino e con gli stessi punti di Brescia e Venezia, ma per lo meno il tempo dei verdetti è ancora lontano, con le Final Eight di Coppa Italia fra un mese e i playoff naturalmente fra maggio e giugno. Le dolenti note arrivano allora proprio dalla Eurolega, dove ancora una volta ogni ambizione è svanita nel giro di poche settimane, con la qualificazione che era di fatto irraggiungibile già al termine del girone d’andata e di conseguenza con 15 partite ancora da disputare. Le speranze sono finite forse proprio con la sconfitta a Malaga all’andata, poco prima di Natale (l’ordine delle partite non è lo stesso nei due gironi): adesso resta in ballo solo la dignità, nelle ultime due uscite difesa piuttosto male contro Olympiacos e Cska Mosca. Vero che si trattava di due delle rivali più forti, squadre che ambiscono a vincere l’Eurolega, ma Milano ha dato la sensazione di non essere mai in partita e contro i russi ha perso addirittura di 26 punti in casa. Questa sera arriverà almeno il riscatto?

