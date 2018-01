Strasburgo Venezia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Strasburgo Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Rhenus Sport e vale per l'undicesima giornata del girone C in Champions League

17 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Strasburgo Venezia, basket Champions League (Foto LaPresse)

Strasburgo Venezia si gioca al Rhenus Sport, con palla a due alle ore 20:30 di mercoledì 17 gennaio: siamo nell’undicesima giornata del girone C di basket Champions League 2017-2018. La Reyer cerca una vittoria che di fatto la proietterebbe al prossimo turno: attualmente terza con 6 vittorie e 4 sconfitte, vincendo questa sera si renderebbe quasi irraggiungibile ai francesi che hanno una partita di ritardo ma hanno anche perso di 11 punti al Taliercio. Basta il quarto posto per proseguire l’avventura in Champions League; al momento la minaccia per i campioni d’Italia è rappresentata dall’Aek Atene, anch’esso a quota 5 vittorie e 5 sconfitte ma con il vantaggio della doppia sfida diretta. E’ chiaro dunque che perdere la partita di Strasburgo significherebbe rimettere tutto il discorso in discussione, quello che Venezia vuole evitare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Strasburgo Venezia non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre potrete assistere a questa partita di Champions League su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: la diretta streaming video è garantita dalla piattaforma Eurosport Player, che trasmette le partite delle coppe europee di basket oltre a quelle di campionato. Servirà abbonarsi tramite una quota da versare; sul sito www.basketballcl.com troverete invece informazioni utili sulla partita, per esempio le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI STRASBURGO

La squadra francese ha vinto in campionato: 77-65 sul campo di Digione con una partita sempre controllata e dominata, nella quale Louis Labeyrie è risultato il miglior giocatore della squadra ospite con 21 punti e 8 rimbalzi, e Zack Wright nonostante i soli 6 punti è riuscito a chiudere con un 20 di valutazione grazie ai 4 rimbalzi e i 10 assist. Nella classifica della lega francese Strasburgo occupa adesso il terzo posto insieme a Limoges, con 10 vittorie e 6 sconfitte; una sola partita da recuperare sulla seconda piazza di Le Mans mentre la capolista Monaco ha vinto tre partite in più. Una stagione che comunque pare ottimamente indirizzata per i biancorossi, che invece faticano di più in Champions League; nell’ultimo turno è arrivata una pesante sconfitta sul campo dell’Estudiantes (65-81) e più in generale la squadra arriva da tre sconfitte consecutive, avendo perso anche contro Olimpia Lubiana e, soprattutto, Bayreuth che è andato a vincere al Rhenus Sport. Uno Strasburgo che dunque aveva iniziato bene e sembrava proiettato verso la qualificazione senza patemi, e che invece adesso deve provare a recuperare il terreno perduto in queste ultime quattro giornate che restano da giocare. Nell’ultima partita le cose hanno funzionato decisamente male: i francesi hanno tirato con il 48,8% da 2 punti e avuto un totale di valutazione di 64, troppo poco per pensare di battere l’Estudiantes. Tutti i giocatori hanno avuto plus/minus negativo tranne il solo Bost, che in 31 minuti ha segnato 9 punti e catturato 6 rimbalzi ma tirando 3/12 dal campo.

QUI VENEZIA

Il modo migliore per presentarsi a questa partita di Champions League era vincere al Forum, e Venezia lo ha fatto: nell’ultima di andata si è presa i due punti rimontando in maniera decisiva nel quarto periodo, ma di fatto rimanendo a contatto per tutta la partita. MarQuez Haynes è tornato a fare la voce grossa con 20 punti, 5 rimbalzi e 4 assist ma il segreto della vittoria è stato l’ottimo 65,2% da 2 punti, insieme a una difesa che ha costretto l’Olimpia a tirare con il 48,9% da distanza ravvicinata e a perdere la lotta a rimbalzo. Altri ottimi segnali da Mitchell Watt (16 punti e 7 rimbalzi) mentre ha dato meno Gediminas Orelik che ha avuto 8 punti con 3/6 dal campo; citiamo loro perchè una settimana fa sono stati i leader della splendida vittoria nei confronti del Rosa Radom. Una partita che la Reyer avrebbe dovuto vincere senza troppi patemi e che invece è riuscita a complicare oltre misura, andando sotto per praticamente tutto il tempo e trovandosi costretta a fare sua in overtime. Quando appunto Watt si è elevato sulla concorrenza, dominando i 5 minuti extra: una vittoria fondamentale per i campioni d’Italia, che se avessero perso in Polonia avrebbero dovuto rincorrere la qualificazione. In questo modo restano padroni del loro destino, ma sanno molto bene che avranno bisogno di fare qualcosa in più per arrivare in fondo a questa Champions League che vogliono onorare nel migliore dei modi.

