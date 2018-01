Torino Lietuvos Rytas/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Torino Lietuvos Rytas: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini ed è valida per la terza giornata nel girone F di basket Eurocup

17 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Lietuvos Rytas, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Torino Lietuvos Rytas, mercoledì 17 gennaio alle ore 20:30, si gioca per la terza giornata nel girone F di basket Eurocup 2017-2018: una partita importante per la Fiat che deve sfruttare l’onda lunga della vittoria di campionato - a Varese - e provare a salire 2-1 in classifica, approfittando anche dell’incrocio di calendario che oppone la capolista Zenit al Bayern Monaco. La squadra piemontese di fatto potrebbe chiudere questo terzo turno con il primo posto in classifica insieme alle due avversarie, staccando in maniera probabilmente definitiva il Lietuvos (attualmente 0-2); a dire il vero il risultato migliore per l’Auxilium sarebbe una vittoria esterna dei russi, perchè in quel caso il Bayern Monaco sarebbe tenuto alle spalle e arrivare almeno seconda nel girone sarebbe più semplice, considerando anche che la Fiat ha già battuto i tedeschi nella gara di andata. Per il Lietuvos invece nessun calcolo: i lituani devono vincere senza se e senza ma, perdendo sarebbero quasi tagliati fuori dalla possibilità di qualificarsi ai quarti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Lietuvos Rytas non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre potrete assistere a questa partita di Champions League su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: la diretta streaming video è garantita dalla piattaforma Eurosport Player, che trasmette le partite delle coppe europee di basket oltre a quelle di campionato. Servirà abbonarsi tramite una quota da versare; sul sito www.basketballcl.com troverete invece informazioni utili sulla partita, per esempio le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play.

QUI TORINO

Clamoroso a Torino: lunedì pomeriggio, senza apparenti segnali precedenti, coach Luca Banchi ha rassegnato le dimissioni per divergenze di vedute con la società, e dunque ora si apre una sorta di incertezza sul futuro a breve termine. Intanto i 30 punti segnati da Lamar Patterson hanno contribuito alla vittoria del PalA2A: altra rimonta per Torino che, trovatasi sotto anche di 13 punti, ha sfruttato le attuali paure di Varese e ha degnamente concluso un ottimo pomeriggio nel quale Patterson ha anche smazzato 5 assist, gli stessi di Diante Garrett che ha portato alla causa 18 punti. Bene anche Aleksandar Vujacic con 14 punti anche se lo sloveno continua a litigare con le percentuali dall’arco (0/2); con questa vittoria in Lombardia la Fiat ha chiuso al quinto posto il girone di andata in Serie A1, il che significa che nei quarti di finale di Coppa Italia giocherà contro i campioni d’Italia di Varese e nell’eventuale semifinale si troverebbe davanti una tra Avellino e Cremona. Un altro obiettivo da provare a conquistare, ma adesso la concentrazione va sull’Eurocup: la scorsa settimana Torino ha perso clamorosamente una partita che stava conducendo senza patemi, arrivata ad avere 12 punti di vantaggio all’intervallo lungo ma poi crollata nettamente nel terzo periodo (-17 con appena 10 punti segnati). Come sempre Patterson è stato encomiabile (19 punti, 8 rimbalzi e 7 assist), ma le 5 palle perse e il 7/16 dal campo hanno leggermente peggiorato una prestazione importante.

QUI LIETUVOS RYTAS

La squadra lituana è capace di vincere in trasferta: lo ha fatto tre volte in Eurocup, tutte partite che risalgono al primo turno. L’ultima contro il Bayern Monaco non è stata buona, una sconfitta di 13 punti che comunque ci può stare se consideriamo il valore dell’avversario; l’occasione persa per i rossoneri è stata quella della prima giornata, quando sono partiti forte contro lo Zenit ma sono crollati nel secondo periodo (15-30), non riuscendo più a rialzare la testa. Anche così però i lituani ci hanno provato: finiti a -9 (77-86) con 4 minuti e mezzo da giocare, hanno aperto un incredibile parziale di 9-0 con il quale hanno impattato, a 46’’ dalla sirena sono andati in vantaggio con un canestro di Loukas Mavrokefalidis ma poi hanno perso il momento, avendo comunque il tiro per vincere con lo stesso greco che ha sbagliato la tripla dopo il doppio errore ai liberi di Evgeny Valiev. Avesse vinto quella partita, oggi il Lietuvos avrebbe gli stessi punti delle altre avversarie e il girone sarebbe incredibilmente equilibrato, invece il ko interno mette la squadra lituana in una brutta situazione perchè girare 0-3 al termine delle gare di andata significherebbe essere costretti (o quasi) a vincere le altre tre partite rimaste. Il vantaggio per i ragazzi di Rimas Kurtinaitis sarà quello di giocare due volte in casa, ma a quel punto potrebbe non bastare.

© Riproduzione Riservata.